9 de septiembre de 2025
83°tormenta
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

$150 como incentivo para estudiantes con desempeño “sobresaliente” en pruebas Crece

Además, el Departamento de Educación ya tiene disponible la Beca Dual para alumnos dotados

9 de septiembre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que los estudiantes que recibirán el incentivo ya fueron seleccionados a base de su desempeño en la prueba estandarizada. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Educación, Eliezer Ramos Parés, Presupuesto (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Unos 10,816 estudiantes que tuvieron un desempeño “sobresaliente” en las pruebas estandarizadas de Crecimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (Crece) recibirán $150 como incentivo, que les llegarán directamente a las escuelas y serán entregados por los directores, anunció este martes el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Hablamos particularmente de 10,755 estudiantes regulares y 61 estudiantes de Educación Especial que estuvieron ejecutando la prueba alterna. La entrega de este incentivo se va a estar haciendo a través de las propias escuelas, los directores escolares, así que estos estudiantes no tienen que hacer mayor trámite. Simplemente, ya fueron identificados. Se comienza el proceso de realización de los cheques, y sus escuelas y sus directores de escuelas estarían recibiendo y entregando este incentivo”, precisó el secretario en conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

En agosto, el Departamento de Educación (DE) anunció que más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas que tomaron las pruebas Crece el semestre pasado dominaron las destrezas en las materias de Español y Ciencias, y el desempeño que registraron en Matemáticas e Inglés estuvo por encima del obtenido en 2024.

Disponible la Beca Dual

De otra parte, Ramos Parés anunció que ya está disponible la Beca Dual de Estudiantes Dotados, que paga estudios universitarios a este tipo de alumno de noveno a duodécimo grado.

La beca cubre hasta dos cursos universitarios para los estudiantes que estén tomando cursos en universidades del sistema público o privadas.

Un estudiante dotado, explicó el secretario, es aquel con un cociente intelectual de 130 o más y que posee capacidades excepcionales tanto intelectuales, creativas, artísticas o de liderazgo.

“Los estudiantes dotados que interesen competir por la Beca Dual deben cumplir con los siguientes requisitos: estar matriculado en escuela del Departamento o privada acreditada en Puerto Rico, estar inscrito en el Registro de Estudiantes Dotados del Departamento de Educación mediante el Instituto de Investigación y Desarrollo para Estudiantes Dotados (IIDED), tener 18 años o menos, contar con un promedio acumulado de 3.50 o más a mayo de 2025 y estar admitido en una universidad pública o privada en Puerto Rico”, indicó Ramos Parés.

Indicó que los padres con hijos dotados que cumplan los requisitos deben entregar los documentos para la beca en la Oficina de Promoción a la Excelencia Académica del DE.

Ramos Parés precisó que la agencia tiene actualmente un registro de 51 estudiantes dotados. De esa cantidad, 31 cursan estudios a nivel superior, por lo que pudieran beneficiarse de la beca, destacó.

Esta ayuda existe desde 2018, cuando se creó la Ley 145 que permite que el DE otorgue becas “a los estudiantes dotados o con alto potencial intelectual con el objetivo que puedan tomar cursos a nivel universitario de mayor complejidad”.

Ley 145-2018
Por: Oficina de Servicios Legislativos
Departamento de EducaciónEliezer Ramos ParésBecas estudiantiles
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
