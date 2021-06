Ante el fallecimiento de una menor de 13 años que había sido diagnosticada con COVID-19, reportado este lunes por el Departamento de Salud, así como la cifra de 31 pacientes pediátricos hospitalizados con el coronavirus, especialistas médicos reiteraron un llamado a los padres a vacunar contra la infección a los menores elegibles como herramienta principal de prevención.

“En el núcleo familiar debe estar vacunado todo aquel que cualifique”, afirmó la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del San Jorge Children’s Hospital en San Juan.

Hasta la fecha, de las tres vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para su uso de emergencia en los Estados Unidos, solo la vacuna de Pfizer puede administrarse en menores de 12 años en adelante. Ese sentido, Torres hizo hincapié en que, dado que no hay todavía una vacuna disponible para los que tienen menos de 12 años, las familias deben continuar practicando medidas de prevención básicas para la protección de esos menores.

“Se ha liberalizado la orden ejecutiva (que establece las restricciones ante el COVID-19), la gente está saliendo más y la gente está compartiendo”, recordó Torres. “Los grupos de mayor edad, la mayoría están vacunados, pero todavía en los niños solo tenemos la vacuna a partir de los 12 años”. La infectóloga pediátrica también reiteró que los menores a partir de los dos años deben utilizar una mascarilla.

Salud precisó hoy que el fallecimiento de la la menor de 13 años ocurrió el sábado y que es de la región de Bayamón. Además, la agencia confirmó a El Nuevo Día que la menor no estaba vacunada contra el COVID-19 y en declaraciones en La Fortaleza el secretario Carlos Mellado sostuvo que que la menor “tenía una condición previa que llevaba mucho tiempo”. Con este deceso, el total de víctimas mortales a causa del virus aumentó a 2,519 en Puerto Rico.

Según las estadísticas de Salud, en Puerto Rico se han vacunado 50,280 menores de 12 a 15 años, mientras en el renglón de 16 a 19 años se han vacunado 83,019. Cabe mencionar que toda persona menor de 21 años debe acudir con la madre, padre o tutor legal que autorice la administración de la vacuna.

La doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, enfatizó también en la importancia de que los adultos continúen vacunándose, así como en la práctica de medidas básicas como distanciamiento físico y lavado de manos, y el uso de mascarilla en los contextos necesarios para la protección de los menores.

“Si somos adultos que compartimos con niños de 12 años no vacunados tenemos que comportarnos con mucha cautela”, subrayó.

“La forma de protegerlos va a seguir siendo las mismas medidas que hemos hablado previamente y que esos adultos se vacunen para reducir el riesgo de transmisión. Los pediátricos van a ser los más vulnerables porque no están vacunados y tenemos la responsabilidad de protegerlos”, sostuvo.

Recomendó, por ejemplo, que las familias deben mantener el distanciamiento físico de otros grupos de personas que no conocen y cuyo estatus de vacunación también es desconocido. Incluso cuando se trate de personas vacunadas, si existe conocimiento de que estuvo en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, aún cuando las probabilidades de transmisión sean bajas, se debe mantener la cautela y practicar las medidas básicas reconocidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), por otro lado, continúan recomendando el uso de mascarilla para toda persona no vacunada en la mayoría de los contextos, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

“Aunque la mortalidad de COVID pediátrica es bien bajita, sí ocurre y si hay pacientes que tienen algún tipo de problema médico previo, como la obesidad, o tienen algún problema de salud previo pulmonar o inmunológico, pueden estar en mayor riesgo”, explicó.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, precisó que en la isla han fan fallecido cuatro personas menores de 21 años diagnosticados con COVID-19. “Aunque son poquitos en las estadísticas, para su familia son el 100%”, afirmó. “El llamado es que todo el mundo de 12 años en adelante acuda a vacunarse. Los más vulnerables son los adultos mayores, pero cualquier paciente le puede dar enfermedad severa, hospitalización y muerte”, apuntó el médico.

Según datos de Salud, la cantidad de pacientes hospitalizados por el virus se colocó este lunes en 91, de los cuales 60 pacientes son adultos y 31 son menores de edad. La cantidad de menores hospitalizados viene en aumento desde el 17 de mayo, cuando se reportaron solo diez pacientes pediátricos recluidos.

La mayoría de los menores hospitalizados que han sido diagnosticados por COVID-19 han llegado al hospital por deshidratación, coincidieron los especialistas pediátricos consultados.

“La mayoría de los niños que se admiten por COVID no se admiten por COVID severo, se admiten como sucede con cualquier virus, les da fiebre alta, no comen y se deshidratan. Suelen ser hospitalizaciones cortas”, dijo Ramos. Los entrevistados también coincidieron en que la cifra de hospitalizados no representa un obstáculo para el regreso a clases de forma presencial a partir de agosto.

“Se ha demostrado que las escuelas no han sido focos de infección importantes durante toda la pandemia, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Si se siguen las recomendaciones no deberíamos ver que este aumento signifique que no haya clases presenciales en agosto”, sostuvo Suárez.