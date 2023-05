A sus 94 años y luego de haberse iniciado en la práctica del senderismo para conocer la isla hace más de tres décadas, Rufina “Rufi” Rodríguez Morales se prepara para hacer una ruta del Camino de Santiago, en España, por quinta vez.

Realizar caminatas de manera regular en familia y con diversos grupos, por diferentes áreas de Puerto Rico, le ha permitido gozar de una estupenda salud física y mental, no solo por el ejercicio que implica, sino por el contacto y socialización con personas, muchas de las cuales se han convertido en amigas muy cercanas.

Sobre su preparación profesional, Rufina recuerda con nitidez que, luego de graduarse de escuela superior en su natal Salinas, obtuvo una beca del gobierno para estudiar enfermería y se formó en el entonces Hospital de Distrito de Bayamón. A cambio de la beca, debía trabajar un año para el servicio público y, posteriormente, laboró en diversas instituciones hospitalarias, incluido el entonces recién inaugurado Hospital El Maestro. De ahí, pasó a la desaparecida Autoridad de Fuentes Fluviales (luego Autoridad de Energía Eléctrica), donde ocupó un puesto como enfermera industrial. En esa corporación pública, trabajó 29 años, hasta jubilarse en 1985.

Y, aunque con su esposo e hijos hacía campamentos y visitaba muchos lugares del país, “cuando me jubilé dije: ‘Yo quiero conocer bien a Puerto Rico’”, dice la profesional de la salud retirada que, actualmente, participa en las caminatas semanales del grupo Caminantes Clandestinos, entre Manatí y Juana Díaz.

“Yo he sido una muchachita de campo que busca leña y agua en la Cordillera Central y yo digo que de ahí es que viene mi fuerza, del modo que me crié”, argumenta Rufina para explicar su energía y fortaleza.

Luego de su jubilación, descubrió el Fondo de Mejoramiento, con el cual el arquitecto Gabriel Ferrer Amador, ya fallecido, estableció un recorrido que cruza la isla por la Ruta Panorámica a través de la Cordillera Central. Se camina a tramos, todos los fines de semana, entre enero y marzo.

“En 1988, empecé en la caminata, que era la tercera que hacían. La hice de Yabucoa a Mayagüez y seguí caminando con ellos todos los años. Ahí, conocí un grupo que hacía el recorrido al revés, de Mayagüez a Yabucoa. Celebré el 2000 con ese grupo y regresé a la Panorámica”, rememora la mujer.

“Nos quedábamos con hambre de caminar cuando terminaba la caminata y algunas familias empezaron a hacer otros grupos con los cuales caminaba por otras áreas; hasta nos quedábamos (la noche) donde fuera. Siguieron saliendo grupos y yo iba a todos”, agrega la salinense, quien también camina con los Alegres Caminantes y con Los Amigos Asociación Peregrinos de España, que salen de Canóvanas.

“Esos suben una cuesta que le dicen ‘el tigre’, que dicen que es muy alta y me dicen que no la haga, pero yo voy a hacerla sola, a mi paso”, promete la mujer, quien reconoce que ya tiene un paso más lento.

Además de participar en las caminatas organizadas, Rufina se mantuvo caminando regularmente para mantenerse en forma y participando en competencias, como el 10K del Teodoro Moscoso, al cual asistió en nueve ocasiones.

“Gané premios en mi categoría de edad; me gané un segundo y un tercer premio, y en la edición en que anunciaron que podía haber una bomba, muchas personas de mi categoría no fueron y lo hice solita y me tuvieron que dar el primer premio. La carrera de Susan G. Komen también la hice. Tengo un montón de medallas. Dondequiera que hay caminata, estoy yo”, afirma Rufina, a quien llaman la “señora de las paletas”, pues lleva golosinas a los recorridos para ayudar a quienes les bajen los niveles de glucosa.

“El ejercicio ayuda, particularmente a la salud mental, porque uno conoce tanta gente y se convierten en una familia”, celebra Rufina, cuyo esposo murió hace dos años. Cuenta que retomó las caminatas siete meses después de enviudar para manejar su duelo y que mantenerse en contacto con sus compañeros de ruta le ayudó mucho.

Camino de Santiago

Hace nueve años y medio, hizo su primer viaje a España para hacer una de las rutas del Camino a Santiago, que antiguamente hacían peregrinos entre Francia y la ciudad española Santiago de Compostela. Los turistas la pueden hacer completa o por tramos.

“Antes de mis 85 años, comencé a buscar información, pero no conseguí quién me llevara, hasta que conseguí una agencia de viaje que me aceptó y me fui con ellos. En esa primera visita, (a sus 85 años) me acompañó la nena (Gloria, su hija de 72 años) para que no fuera sola y busqué quién cuidara a mi esposo. Después de eso, he ido con los compañeros de la agencia (Pasaje Cultural) y el guía de allá, que se ha hecho hijo mío también”.

“Bueno, me cogí tanto que hice cuatro viajes corridos (al Camino de Santiago) con ellos. Ahora (en septiembre) voy, que me quieren celebrar los 95 años allá”, revela Rufina, quien también celebrará 10 años de su primer viaje a Santiago. Esta vez repetirá la primera ruta que hizo, que sale de la frontera de Portugal.

En el recorrido, Rufina caminará 20 kilómetros diarios (12.4 millas). “Pero lo bueno es que uno no va ajorá, va a su paso, y como va tanta gente uno habla con muchas personas”, afirma entusiasmada Rufina, quien esta vez vuelve a viajar con su hija Gloria, “porque ya soy mayorcita”.