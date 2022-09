Aunque el Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó ayer, jueves, una reducción de 2.79 centavos por kilovatio-hora (kWh) o 9.17% en la factura de luz de octubre a diciembre, los abonados podrían tener que desembolsar, el próximo trimestre, hasta $11.7 millones por concepto de gastos y penalidades contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún pendientes de resolver.

La cifra se desglosa en $5,759,476 en gastos de combustible tras el paso del huracán María, en 2017, que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) determinó que no eran elegibles para reembolso; y $5,977,764.63 que se le impondrían como penalidad a la AEE por gas natural no consumido en las unidades #5 y #6 de la central San Juan, que son suplidas por la compañía New Fortress Energy.

La AEE apeló, el 16 de septiembre, la determinación de FEMA y la dependencia federal no se ha expresado todavía, por lo que el Negociado dejó en suspenso el recobro a los clientes.

PUBLICIDAD

“El Negociado de Energía advierte que, de la Autoridad no resultar exitosa en su apelación, la referida partida de $5,759,476 debe incluirse como parte de la solicitud para la próxima reconciliación” de factores en la tarifa de luz”, se indica en la resolución y orden del ente regulador independiente, firmada por su presidente, Edison Avilés, y los comisionados asociados Lillian Mateo, Ferdinand Ramos y Sylvia Ugarte.

En cuanto a la posible penalidad, del documento se desprende que la AEE solicitó recuperar $7,296,651.39 –como gasto “prudente y razonable”– por la nominación de gas natural en exceso para las unidades #5 y #6 de la central San Juan. La cifra bajó a $5,977,764.63 tras la aplicación de dos créditos de mitigación.

Las nominaciones son una opción a compra en la que el suplidor de gas natural, en este caso New Fortress Energy, se compromete con reservar una cantidad de combustible por si el cliente, en este caso la AEE, lo solicita. Si el cliente no lo necesita, debe notificarlo con tiempo al suplidor para que este pueda vendérselo a otro. Aquí, aparenta ser que la notificación de la AEE a New Fortress Energy fue tardía, por lo que procedería una penalidad por gas natural no consumido.

No obstante, el Negociado determinó que la información provista por la AEE para sustentar su reclamo es “insuficiente”, por lo que le dio 20 días, a partir de ayer, para someter documentación adicional. La AEE deberá presentarle la misma información al consorcio LUMA Energy en un término de 15 días, a partir de ayer.

PUBLICIDAD

“Debido al alto grado de incertidumbre que gira en torno a dichas partidas, y en aras de salvaguardar la transparencia de los procesos y el interés público, el Negociado de Energía determina que no es prudente, en este momento, recuperar la cantidad de $5,977,764.63 de los consumidores. Esto con el propósito de garantizar que no se pase al consumidor aquellos costos irrazonables y/o que obedezcan a la falta de diligencia de la Autoridad”, expusieron el presidente y los comisionados asociados.

“El Negociado de Energía emitirá su determinación final en torno a recuperar el alegado costo de $5,977,764.63 una vez la Autoridad nos ponga en posición de auscultar y validar la procedencia de dicha partida, así como la exactitud de sus cálculos y la razón de la determinación en exceso para el mes de julio 2022 por la cantidad de 7,296,651.39″, agregaron.

La reducción aprobada en la factura de luz supondrá, para un cliente residencial promedio que consume 800 kWh, un ahorro de $22.28 al mes entre octubre y diciembre, con un costo por kWh de 27.59 centavos. Hasta hoy, viernes, el costo por kWh es de 30.38 centavos.