Fue declarado no procesable permanente, lo cual significa que nunca podrá responder por las alegaciones en su contra. Pero, en vez de liberarlo o referirlo a tratamiento en el ámbito civil, como dispone la jurisprudencia para personas no capacitadas para responder por cargos criminales, el juez Meléndez le impuso una “medida de seguridad” –como si se le hubiera probado algún delito o siquiera una determinación de causa– y lo mandó a un hospital psiquiátrico.

En una vista la semana pasada, trascendió que ya Rodríguez Torres no cuenta con criterios clínicos para continuar en el Hospital de Psiquiatría General Dr. Ramón Fernández Marina, en Río Piedras, donde está desde noviembre, ni hay más que allí puedan hacer por él. Pero, representantes de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y el Departamento de la Familia dijeron, en la vista, que no tienen dónde ubicarlo y Rodríguez Torres continúa en un lugar donde no lo pueden ayudar.

“Nosotros nos pasamos llorando. No dormimos, no comemos, pensando en cómo estará él. Si me dijeran que él está tranquilo, yo estoy bien. Pero no ha sido así. Todo lo contrario. Lo que hace es llorar de que quiere volver a casa”, agregó la mujer.