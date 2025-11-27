Agenda Ciudadana: 18 años de apoyo y educación para dialogar “desde las diferencias”

Sentar a individuos con distintos puntos de vista en una misma mesa y apoyarlos para que establecieran soluciones y planes en consenso ha sido la misión, por los pasados 18 años, de Agenda Ciudadana. Lograr que se desarrollen esos diálogos con respeto, desde la diversidad, promoviendo la equidad y el bienestar de todos es el reto que, en 2025, enfrentan en medio de un mundo que se resiste a escuchar.

Las corrientes sociales y políticas internacionales que empujan hacia el discrimen, la llamada “cultura de la cancelación”, la censura y la reducción en la participación colectiva hacen más patente la necesidad de fomentar el diálogo real y preparar ciudadanos que estén educados en cuáles son sus derechos y deberes en una democracia, indicó la directora ejecutiva y presidenta de la junta de directores de Agenda Ciudadana, María de Lourdes Lara Hernández.

“Como nosotros definimos la democracia, no es una palabra o un concepto de misión filosófica, es una práctica cotidiana. Tenemos que todos los días cotejar cómo la practicamos y sobre las que tenemos que aprender mucho… La democracia siempre ha estado amenazada”, expresó Lara Hernández.

“El trabajo de Agenda Ciudadana es mantener a ese ciudadano educado, vigilante, fiscalizador, responsable, que ese contrato social que es nuestra Constitución, nuestra Carta de Derechos, que nosotros aprobamos como conjunto se proteja, se defienda y se practiquen porque, de otra manera, vamos delegando la autoridad en muy pocas personas y se generan estos conatos tan severos de desigualdad como la que estamos viviendo”, añadió.

La doctora María de Lourdes Lara (sentada, segunda desde la derecha) junto a un equipo de facilitadores de Agenda Ciudadana. (Suministrada)

Agenda Ciudadana nació en 2007, producto de un junte entre la Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios y medios de comunicación –El Nuevo Día, Telemundo y la Asociación de Radiodifusores. La raíz de la iniciativa surgió del Congreso de Política Pública para Asuntos Comunitarios, un espacio que desde el 2002 reunió a representantes de diversos sectores para discutir políticas públicas a beneficio de las comunidades, recordó Lara Hernández.

Su primer gran proyecto fueron los Foros Ciudadanos, una serie de siete encuentros regionales a los cuales llegaron miles de personas para presentar sus propuestas sobre cómo se debían atender los problemas del país. Se recibieron más de 3,000 propuestas, las cuales fueron la base para la Agenda Ciudadana que, en 2008, se entregó a los partidos políticos, destacó Luis Alberto Ferré Rangel, director emérito de la junta de directores de Agenda Ciudadana.

“Nació como un intento de combatir la indiferencia ciudadana que existía y que existe, de la no participación de los ciudadanos en los procesos políticos, con la ‘P’ mayúscula no político partidista, y una manera de cómo El Nuevo Día pudieran facilitar que los ciudadanos podían participar de una manera más efectiva en el diseño de la política pública”, expresó Ferré Rangel, quien en ese momento era el director de El Nuevo Día.

Los Foros Ciudadanos se repitieron en 2011 para la confección de la Agenda Ciudadana 2012. En esa ocasión se recibieron más de 4,000 propuestas, precisó Lara Hernández.

Los problemas siempre han estado definidos y, en ocasiones, hasta ideas para las soluciones se discuten, pero los planes concretos para atender las necesidades de los individuos o mejorar el bienestar del país pocas veces se ejecutan, apuntó Lara Hernández.

En 2016, los candidatos políticos recibieron una Agenda Ciudadana que recogió las propuestas presentadas en la “Cumbre Nacional Puerto Rico a Otro Nivel”.

Lara Hernández, quien es sicóloga social comunitaria, destacó cómo las ideas ciudadanas iban más allá del individualismo, pues se presentaron y promovieron ideas para transformar la educación, buscar nuevas avenidas para proteger el medioambiente y mejorar la salud pública y la economía, entre otras.

Varias propuestas que salieron de los Foros Ciudadanos y que se fueron trabajando a lo largo de los años se transformaron en leyes o planes nacionales, como la Ley 128 para crear el Bosque Modelo de 2014, la Ley 235 para el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico de 2015, el Plan de Uso de Terrenos y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Solidaria.

También hubo frustraciones, como cuando en 2016 se aprobó un sustitutivo del proyecto de la Cámara 1032, que diseñaba los mecanismos para la formulación de un Plan Decenal para la Educación, que se alejó de la intención original para despolitizar, descentralizar y desburocratizar el sistema educativo.

No obstante, Lara Hernández sostuvo que el trabajo que se hizo para crear el Plan Decenal de Educación abrió una discusión de país y “piezas de esa aspiración” se mantienen en la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018.

A partir de 2017, la entidad entra en una segunda fase, explicó Ferré Rangel, que la llevó a acercarse más a las comunidades y responder a las emergencias que atravesó Puerto Rico, como los huracanes Irma y María, terremotos y la pandemia de COVID-19.

“Mucho del ‘training’ de Agenda Ciudadana fue cómo capacitar a los ciudadanos no solamente en las propuestas políticas, sigo cómo dialogar entre ellos. Ese es el otro gran legado de Agenda Ciudadana. Esa segunda fase de Agenda Ciudadana se caracterizó por una reacción a la crisis y tuvimos proyectos específicos de recuperación para el huracán María, para los terremotos, y proyectos específicos de recuperación y fue la doctora Lara y su equipo de trabajo que se tiró a las comunidades a volcar Agenda hacia el entrenamiento de resiliencia. Nos movimos de las propuestas y diálogos ciudadanos, que son la base que nos preparó para la crisis”, indicó Ferré Rangel.

Esa fase se extendió hasta eso del 2021, pues todos los esfuerzos se dirigieron, señaló Ferré Rangel, a “construir ciudadanía y resiliencia desde las emergencias”.

La tercera etapa, en la que se encuentra actualmente la entidad, gira en torno a discusiones sobre la sostenibilidad.

“Cómo estas crisis pasadas nos prepararon para vivir en un mundo que se percibe como de escasez, que no lo es, de precariedad, que no lo es. ¿Cómo Agenda Ciudadana prepara a ciudadanos para que vivamos en un mundo dónde los recursos se comparten, dónde todos somos parte de esa solución de sostenibilidad y dónde no somos proponentes de una cultura de cancelación o de exclusión, sino todo lo contrario?”, expuso Ferré Rangel. “Esta etapa es acentuar más la inclusión, la equidad, la integración, la diversidad y, realmente, cambiar el lente y decir ‘sí, vivimos en un mundo de abundancia, sencillamente es quién tiene acceso a esos recursos’. Ahí es que entran los proyectos particulares que estamos trabajando”, añadió.

Lara Hernández apuntó que laboran en proyectos de resiliencia “posdesastres naturales y creados por el ser humano” para planificar el Puerto Rico del futuro, entre ellos encuentros en seis regiones de la isla para pensar en proyectos de energía a gran escala. A principios de diciembre, además, facilitarán un encuentro entre familias.

“Y seguiremos trabajando proyectos de resiliencia de planificación participativa con comunidades que están aprendiendo de los errores y de los activos que tienen para reconstruir la base organizacional y de planificación de la comunidad, contando con la comunidad, y poder establecer relaciones mucho más saludables con distintos sectores de la comunidad para que puedan crear una fuente de prevención para desastres como María”, sostuvo.

Desde sus inicios, uno de los objetivos principales fue promover el diálogo “desde las diferencias” y hacia eso continúan enfocados.