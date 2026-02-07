Un análisis histórico de imágenes satelitales –de 2005 a 2024– encontró que las playas de la costa norte de Puerto Rico son las más letales en territorio de Estados Unidos, mientras estimados apuntan a aproximadamente 900 ahogamientos en los pasados 30 años, lo que provocó un nuevo llamado para que el gobierno invierta en la contratación de salvavidas adiestrados para evitar más muertes de turistas y puertorriqueños por igual.