Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Playas del norte de Puerto Rico: las más peligrosas de Estados Unidos con 900 ahogamientos en 30 años

Nuevo análisis revela un alarmante panorama, ante el que voces expertas claman al gobierno que invierta en salvavidas capacitados para reforzar la seguridad en el principal atractivo turístico y recreativo del país

7 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los coautores del artículo lamentó que, en Puerto Rico, no se haya llevado a cabo un estudio de campo, a pesar del alto número de ahogamientos por corrientes de resaca. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Un análisis histórico de imágenes satelitales –de 2005 a 2024– encontró que las playas de la costa norte de Puerto Rico son las más letales en territorio de Estados Unidos, mientras estimados apuntan a aproximadamente 900 ahogamientos en los pasados 30 años, lo que provocó un nuevo llamado para que el gobierno invierta en la contratación de salvavidas adiestrados para evitar más muertes de turistas y puertorriqueños por igual.

RELACIONADAS
Tags
Playas de Puerto RicoMuertesCorrientes submarinas peligrosasInstituto de Ciencias Forenses NMEADUPR
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: