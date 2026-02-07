Noticia
Playas del norte de Puerto Rico: las más peligrosas de Estados Unidos con 900 ahogamientos en 30 años
Nuevo análisis revela un alarmante panorama, ante el que voces expertas claman al gobierno que invierta en salvavidas capacitados para reforzar la seguridad en el principal atractivo turístico y recreativo del país
7 de febrero de 2026 - 11:10 PM