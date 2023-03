El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, se defendió hoy de las denuncias sobre supuesto maltrato de animales en el Parque de las Ciencias, donde el futuro de varios ejemplares exóticos se decidirá próximamente, y anunció, de paso, que el zoológico de la instalación es ahora el Centro de Rehabilitación y Recuperación de fauna nativa.

“Eso es una falta de respeto a los biólogos y veterinarios que trabajan aquí”, expresó sobre las denuncias de maltrato, al resaltar que el municipio invierte cerca de $1 millón al año en la operación del Centro.

Rivera Cruz destacó que la transformación del zoológico al Centro data de hace varios años y no responde al cierre del Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez. Señaló que la nueva política ha sido ir reduciendo los animales que allí habitan, para dar paso a un lugar de tratamiento de animales nativos rescatados o heridos, con el fin de liberarlos, en la medida posible.

“(La idea es) que aquí tengan una segunda oportunidad de vida”, dijo, por su parte, el herpetólogo Edgardo Marrero.

Según el alcalde, actualmente, en el Centro hay varios animales exóticos, que eran parte del antiguo Zafari Park, en Vega Alta, y serán evaluados por expertos locales y externos, a fin de determinar su posibilidad de ser trasladados fuera del país o permanecer en el espacio. Estos animales incluyen a Tommy (hipopótamo), Ossy (oso negro), un avestruz y dos emús.

Ossy, el oso negro. (David Villafane/Staff)

Se espera que, en unas dos semanas, personal de un santuario en Arizona visite el Centro para evaluar la posibilidad de trasladarlos allá.

El doctor José Trujillo, veterinario del Parque de las Ciencias, indicó que se acogerá a la determinación de los expertos visitantes. Opinó, no obstante, que Tommy y Ossy deberían quedarse. Esto, pues el primero ya pasó su expectativa de vida, y el segundo no puede juntarse con otros de su especie, ya que, cuando llegó al Parque de las Ciencias, en 2013, no tenía ni pezuñas ni garras, por lo cual no puede defenderse.

En total, el Centro tiene unos 30 animales exóticos pues, aunque al cierre del 2022 tenían 23, diariamente reciben animales rescatados, principalmente aves (falcones, halcones, pitirres, múcaros, pelícanos, guaraguaos y águilas, entre otras). También, hay entre 25 y 30 reptiles, incluyendo distintos tipos de serpientes y tortugas.

Sobre las denuncias de maltrato, Rivera Cruz arguyó que, de haber sido ciertas, no hubiesen sido recientemente contactados por autoridades federales para auscultar su interés en recibir algunos de los animales del zoológico de Mayagüez.

Es muy probable que el viejo hipopótamo Tommy viva lo que le resta de la vida en Puerto Rico, debido a que tiene 51 años, superando por seis años su expectativa de vida. (David Villafane/Staff)

En cuanto a la apertura del Parque de las Ciencias, recordó que la empresa que maneja Toro Verde, Educational Park Management, entabló el año pasado un convenio colaborativo para administrarlo. El municipio, sin embargo, mantendrá el manejo y operación del Centro de Rehabilitación y Recuperación, además del Museo de Arte, con entrada gratuita. Según el alcalde, se espera que, en diciembre de 2023, abra la primera fase, que proyecta tener exhibiciones interactivas y elementos recreativos.

Sobre el Pabellón de Ciencias Naturales que albergaba animales disecados, informó que la exhibición que había sido donada se desmontó y se gestiona su posible traslado a Nueva York. El edificio, dijo, será un centro educativo.

“Antes, tener una exhibición de animales disecados era normal y aceptado. Ya no porque (implica que) alguien tuvo que matarlos”, declaró.

Cuestionado sobre el zoológico de Mayagüez, advirtió que debe tenerse mucho cuidado de que la obra propuesta en el lugar no se convierta en un “elefante blanco”, que le cueste millones de dólares al pueblo. Sugirió que el terreno sea utilizado para fines de agricultura, por ejemplo, para impulsar un proyecto agrícola junto a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Recomendó que podrían emplearse técnicas de agricultura vertical con tecnologías avanzadas.