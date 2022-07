Cuando la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, conoció durante el fin de semana del caso de la menor de 13 años que resultó embarazada víctima de un patrón de agresión sexual por parte de su padrastro, le invadió un sentido de impotencia que la llevó a cuestionarse cuántos menores podrían estar experimentando situaciones similares.

La menor de 13 años tuvo ayer, miércoles, a su bebé, confirmó el Departamento de la Familia. Como alcaldesa, dijo, se ha hecho disponible para asistir a la menor en cualquier necesidad que tenga.

“No solo son problemas económicos los que tenemos que atender. Hay unos problemas sociales que, como alcaldes y alcadesas, debemos atender, porque somos la primera línea de respuesta”, expresó.

Aunque es un tema que siempre ha tenido presente, hace varios meses comenzó a establecer conversaciones dirigidas a desarrollar alianzas con entidades como el Centro Salud Justicia, ubicado en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas.

Entre las iniciativas, dijo, está el desarrollo de la Oficina de Asuntos de la Niñez, espacio que contaría con personal especializado en psicología y trabajo social y que funcionaría con la colaboración de entidades que dan servicio a la región.

“Queremos hacer alianzas que nos ayuden a eliminar un poco la burocracia y adelantar la intervención ante cualquier situación”, señaló.

Tras decretarse la pandemia, expertas en el tema y estudios habían anticipado un alza en el reporte de casos de agresión sexual una vez los estudiantes regresaran a los salones de clases. Según datos de la Policía, este año se han reportado 128 violaciones, 31 más que las reportadas para el mismo período durante el 2021.

“En esta ocasión, me tocó en mi pueblo y me es más doloroso porque uno trabaja y lucha todos los días por nuestra gente y no me gustaría que ningún niño o niña sufriera esto”, aseveró Rivera.