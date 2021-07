Tras paralizar gran parte del movimiento de carga terrestre en Puerto Rico, el Frente Amplio de Camioneros advirtió que no volverán sus vehículos hasta que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reconozca las nuevas tarifas de acarreo y desista de la intención de desregular el transporte de carga en la isla para reducir lo que cobran por sus servicios.

“Estamos en Asamblea Permanente”, declaró Carlos Rodríguez, coordinador del Frente Amplio en una conferencia de prensa frente a los muelles en la avenida Kennedy, donde muchos camiones de arrastre recogen la mercancía para distribuirla por distintos puntos de Puerto Rico.

Los camioneros advertían este momento desde que la JSF decidió revisar el nuevo reglamento del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) que ajusta a la inflación las tarifas que no se revisan desde el 2005, es decir, hace más de 15 años. En la víspera la JSF declaró que el reglamento no cumplía con la planificación fiscal que ellos mismos idearon para el gobierno central y sus instrumentalidades, por lo que no podría entrar en vigor.

PUBLICIDAD

“Eso es una actitud temeraria”, opinó el abogado del Frente Amplio de Camioneros, Rolando Emmanuelli.

La JSF, entre los argumentos que esboza, está que ellos decretaron como política pública la desregulación del mercado en el plan fiscal para bajar los precios del acarreo y, por ende, lo que cobran los camioneros. También afirman que el NTSP no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que dicta los tecnicismos burocráticos por los que debe regirse el gobierno.

“. La determinación de la Junta de detener las tarifas es contraria a la ley”, dijo Emmanuelli. Afirmó que el organismo fiscal está excediéndose más allá de las finanzas públicas del gobierno.

/ Los transportistas ofrecieron hoy, miércoles, una conferencia de prensa para explicar que permanecen en asamblea permanente. O sea, no transportarán carga hasta que lograr un nuevo acuerdo sobre sus tarifas. (VANESSA SERRA DIAZ)

20210721, San Juan El presidente del Frente Amplio de Camioneros, Edwin Marrero, confirmó esta mañana que el movimiento de carga terrestre en Puerto Rico quedó paralizado a las 4:00 a.m. (VANESSA SERRA DIAZ)

La JSF dijo -en una carta circulada anoche- que está en la disposición de trabajar con el Negociado de Transporte para promulgar una regulación que cumpla con el plan fiscal que logre los “propósitos de la regulación propuesta, incluyendo un aumento apropiado a las tarifas de acarreo, excluyendo los contratos privados”. (VANESSA SERRA DIAZ)

No obstante, Marrero dijo que el paro se levantará cuando tengamos algo escrito en "blanco y negro”. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por su parte, el jefe de operaciones de la compañía naviera Crowley, José Nazario, detalló que en un día normal de trabajo antes de las 7:00 a.m. unos 100 camiones estarían esperando por recoger carga en el muelle de San Juan, pero hoy no había ninguno. (VANESSA SERRA DIAZ)

El paro de camioneros conicindió con la llegada de una barcaza de 400 vagones que arribó desde Filadelfia. (VANESSA SERRA DIAZ)

Preguntado sobre cuánto tiempo se necesita para que la cadena de abastecimiento se afecte, Rodríguez reconoció que “si esto llega al fin de semana, se puede afectar”. (VANESSA SERRA DIAZ)

Antonio Medina, miembro de la JSF, por su parte, reprochó que los camioneros estén amenazando con paralizar el movimiento de carga. “Un segmento del país no le puede estar diciendo a la Junta ‘o haces lo que yo quiero o no voy a seguir las instrucciones’. Nosotros tenemos que seguir la ley, nosotros tenemos que seguir lo correcto para sacar a Puerto Rico de la quiebra”, dijo el miembro del organismo fiscal cuyos integrantes fueron elegidos por el presidente de EE.UU. y el Congreso estadounidense.

Rodríguez afirmó que toda la controversia sobre las tarifas se debe a que la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) no quieren pagar una compensación justa.

Luis Gierbolini, presidente de la Cámara de Comercio indicó que ellos no se oponen a un aumento en las tarifas, sino que se extienda a los contratos privados. Manuel Reyes, de MIDA, dice lo mismo. Explicó que en aras de promover eficiencias ellos contratan con empresas de acarrero los servicios a tarifas menores a cambio de garantizar un volumen de trabajo fijo.

PUBLICIDAD

Este tipo de acuerdos han existido desde hace décadas, dijo Reyes. Indicó que eso es lo que objetan ellos y la JSF. Alegó que hay decisiones judiciales que avalan esa contratación “privada” fuera de las tarifas del NTSP.

Lafuente González afirmó recientemente en una entrevista con este diario que de ordinario ellos no intervienen con las empresas de acarreo que voluntariamente deciden cobrar menos por los viajes, pero sí en aquellas instancias donde no es un acuerdo totalmente aceptado entre las partes. Afirmó que tienen la facultad de intervenir con toda la industria regulada por la comisión y que el asunto de la contratación privada se aclaró en el 2018, con una enmienda reglamentaria.

“El problema aquí es que la Comisión (el Negociado), nunca hizo valer las regulaciones por las tarifas” y ahora encuentran resistencia de los dueños de la carga, dijo, entretanto, Emmanuelli, quien favorece la fiscalización por parte del NTSP. “Pero por qué son distintos. Si tú pagas menos de lo que debes se te deteriora el servicio (de movimiento de carga) y eso debilita a la industria y hasta implica un riesgo de seguridad porque los camioneros tienen que mantener sus vehículos”.

Actualmente, el salario promedio de los camioneros y los distribuidores/ vendedores de mercancías ronda los $13,900 anuales, según la más reciente Encuesta de la Comunidad del Censo. Una persona con un dependiente con ese salario está en la pobreza bajo los criterios federales de ingreso. Se trata de un monto mucho menor que los $35,800 que cobra este tipo de trabajador en EE.UU.

PUBLICIDAD

Reyes rechazó la veracidad de los datos. Alegó que los camioneros que ofrecen servicios bajo los acuerdos privados que ellos defienden ganan mucho más que eso. Cuando se le preguntó cuánto más, dijo que tenía que verificar el número específico para proveerlo. Al cierre de la edición eso no se había concretado.

El coordinador del Frente Unido indicó que en las manifestaciones no están usando los camiones para evitar congestionar las calles e interrumpir el movimiento de vehículos. Del mismo modo, indicó que están moviendo la carga que se usa para atender emergencias, como la que llega a los hospitales. También están cooperando con algunas industrias con apuros inmediatos. Relató que esta misma mañana movieron una carga de huevos que tenía que llegar con urgencia a un criadero de aves.

El resto de la carga, sin embargo, en términos generales, no estaba moviéndose. “Es una injusticia que atenta contra la viabilidad económica de muchas familias. No se puede resistir más”.

El aumento en las tarifas es de 35%, según explicó Jaime A. Lafuente González, presidente del NTSP. Sostuvo que, aunque parezca mucho, realmente lo que se hace es actualizar las tarifas a la inflación. Dijo que como hace tanto tiempo que no se ajustan, el brinco parece grande.

Lafuente González dice que el aumento tiene un efecto de unos centavos en la gran mayoría de los productos.

Reyes, sin embargo, argumenta que no se oponen al ajuste tarifario, sino que se elimine el libre mercado en el acarreo terrestre. Alegó que el mercado es lo suficientemente grande como para que un camionero que entienda que el pago no es suficiente pueda moverse a otra empresa o mover carga de manera independiente.

Alegó que el Frente Amplio no es representativo de todos los camioneros de Puerto Rico y que los que sirven la industria de alimentos estaban trabajando hoy. No hizo referencia al movimiento de camiones en los muelles.