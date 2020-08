De cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, cualquier evento de campaña política que implique la aglomeración de personas y que dé paso a que no haya distanciamiento físico, debe quedar fuera del panorama de actividades en la isla, en momentos en que el país enfrenta una crisis de transmisión comunitaria del COVID-19, sostuvo la doctora Fabiola Cruz, epidemióloga a cargo del proyecto rastreo municipal en el Departamento de Salud.

“Muchas veces queremos evidencia de en dónde están ocurriendo los brotes para entonces detener esos escenarios. Esos escenarios ya nosotros los conocemos. Aquí la respuesta y la clave recae en la prevención, no llevarlos a cabo y evitar lo más que se pueda este tipo de evento”, afirmó Cruz.

La epidemióloga indicó que, hasta el momento, no han surgido en los reportes de rastreo municipal casos conectados a eventos como las caravanas que llevaron a cabo diversas figuras políticas durante las semanas previas a las primarias del 16 de agosto, pero reiteró que este tipo de actividades “son escenarios propensos por la aglomeración”. Además, explicó que, en un escenario de transmisión comunitaria, la cantidad de exposiciones de las personas puede ser tan alta, que es muy difícil establecer un marco específico de brotes.

Cruz advirtió que, aún con el uso de la mascarilla, hay riesgo de contagio sin el resto de las medidas preventivas.

✉ Email Edwin Mundo - El exrepresentante y actual asesor electoral del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, anunció que dio positivo a una prueba molecular el pasado miércoles.

José "Conny" Varela - El miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático anunció el positivo el 17 de julio. Indico que le informaron del resultado mientras se ejercitaba.

Omar Negrón - El exasesor en Asuntos Municipales de La Fortaleza, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19, fue trasladado el domingo a una unidad de cuidado intensivo.

Carlos "Johnny" Méndez - El presidente de la Cámara de Representantes reveló que arrojó un resultado positivo a la prueba molecular poco después de finalizar la segunda vuelta de las primarias.

José "Pichy" Torres Zamora - El vicepresidente de la Cámara también anunció que se contagió al concluir las primarias.

Armando Legarreta - El candidato a representante por el PPD todavía procesaba la muerte por COVID-19 de dos queridos vecinos, cuando a Armando Legarreta lo llamaron para decirle que su prueba molecular había llegado positiva

William Villafañe - El exjefe de Gabinete bajo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y ahora senador por el PNP se convirtió el sábado en el tercer senador del partido que informa que arrojó positivo en la prueba molecular.

Carmelo Ríos - El senador por el PNP anunció su resultado positivo, junto con Luis Berdiel, el pasado viernes.

Luis Berdiel Rivera - El senador por el PNP también anunció su resultado positivo, junto con Carmelo Ríos, el pasado viernes.

Lornna Soto - La alcaldesa de Canóvanas indicó que se enteró del resultado positivo a prueba molecular el 17 de julio.

Caridad Pierluisi - La hermana y directora de campaña de Pedro Pierluisi anunció esta mañana que dio positivo mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

Jenniffer González - La comisionada residente anunció a través de un Facebook que dio positivo y reconoció que fue un error estar en un lugar cerrado el día de las primarias. Facebook

“La mascarilla nos protege y es bien importante utilizarla, pero también el distanciamiento es clave. Hay personas que pueden estar en posiciones de riesgo por sus trabajos y no pueden practicar el distanciamiento y se exponen, su riesgo aumenta. Los médicos están en alto riesgo, por ejemplo, y usan mascarilla todo el tiempo”, relató. “Pero este tipo de actividades que no son necesarias, que incurra en promover que no haya distanciamiento social, son actividades que entiendo se pueden eliminar”, enfatizó la epidemióloga de Salud.

En su orden ejecutiva más reciente sobre las restricciones para frenar el alza exponencial de COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez Garced prohibió expresamente los eventos como caravanas, luego de haber promovido ella misma ese tipo de actividades las semanas previas durante su campaña primarista. Esa orden estaría en vigor al menos hasta el 11 de septiembre, pero está por verse qué sucedería después de esa fecha.

“Quedan desautorizadas todas las actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluyendo desfiles, caravanas y actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas”, lee la OE-2020-062 en su sección décimocuarta.

Flexibilización acelerada afectó el rastreo

Cruz explicó que, hasta esta mañana, ya había 444 empleados contratados para los sistemas de rastreo municipales, y 53 municipios en los que el sistema ya está completamente establecido. Eso es un 65% del sistema, que alcanzaría alrededor de 80% de cobertura al sumar los esfuerzos regionales y estatales de Salud. Hay tendencias positivas, por ejemplo, que en los municipios donde se ha entrevistado a más del 50% de los casos positivos, han reducido la tasa de positividad, una muestra del impacto del sistema.

Pero la flexibilización de las fases de reapertura que permitió La Fortaleza no esperó a que el sistema estuviera completamente listo, obligando a los trabajadores que hacen el rastreo a moverse contra el reloj.

“La respuesta (con los sistemas de rastreo) ha crecido increíblemente y se está estableciendo fuerte, pero nos fuimos a una flexibilización antes de tenerla completamente fortalecida”, relató la epidemióloga.

“Una cobertura que quizás pudiera detener el impacto de muchos brotes, se está levantando en este momento. Entonces, nos fuimos a una flexibilización muy acelerada cuando necesitábamos ya tener establecido por completo, o al menos en un 80%, estos sistemas de rastreo”, sostuvo Cruz.

En el margen de cobertura actual frente a un escenario de transmisión comunitaria, el rastreo de contactos por sí solo no podrá revertir la situación, como lo estaba logrando en junio o julio, cuando se identificaban brotes específicos y se lograba un control.

“En esta transmisión comunitaria necesitamos ejercer medidas de distanciamiento social y educación para poder volver al marco que teníamos de brotes (aislados) y poder tener un control efectivo con rastreo. En este tipo de transmisión, la clave estrella no va a ser el rastreo solamente, también son establecer medidas restrictivas, para que la oportunidad que le estamos dando al virus disminuya”, enfatizó Cruz, al sostener que el control de movilidad de las personas y la cooperación de la ciudadanía son requeridas en este proceso.

La epidemióloga añadió que durante las próximas dos semanas prestarán atención al impacto que tengan las nuevas medidas de la orden ejecutiva de la gobernadora, en el freno del contagio exponencial.

Por su parte, la exepidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez calificó como “altamente probable” que haya más casos en distintas partes de Puerto Rico relacionadas a los eventos de las campañas electorales primaristas, más allá de los eventos de cierre y celebraciones del pasado domingo, cuando se observaron los comités de varios candidatos abarrotados de personas y sin aplicar medidas preventivas como el distanciamiento físico.

“Las personas infectadas tienen la responsabilidad de dejarle saber a las personas que podrían haber estado por más de quince minutos a menos de tres pies de distancia de ellos”, manifestó Rodríguez. “Esas personas que entraron en contacto con estos políticos que han sido identificados como infectados, tienen la obligación de irse a hacer la prueba y de mantenerse alejados hasta que les lleguen el resultado, porque si no pueden infectar a sus núcleos familiares”, apuntó.

Se suman políticos con COVID-19

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se convirtió hoy en la figura política más reciente en confirmar un diagnóstico positivo al virus. González estuvo el pasado domingo en el comité de campaña de Pedro Pierluisi, durante la celebración por la victoria de este en la primaria de la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). La hermana del candidato y su directora de campaña, Caridad Pierlusi, también confirmó un diagnóstico positivo.

Además, tienen el virus los senadores William Villafañe, Carmelo Ríos y Luis Berdiel Rivera, así como Carlos “Johnny” Méndez y José “Pichy” Torres Zamora, presidente y vicepresidente de la Cámara de Representantes. También resultó positivo Edwin Mundo, coordinador electoral del candidato a la gobernación por el PNP, y Omar Negrón Judice, quien también es parte de la campaña de Pierluisi, está recluido en una unidad de cuidados intensivos a causa del coronavirus.

“Tenemos unas elecciones en un par de meses. Que esto sirva de alerta de que lo que se les dijo que iba a pasar, pasó, y que si hacen lo mismo para las elecciones va a volver a pasar y va a costar vidas”, enfatizó Rodríguez. “Esto se puede evitar usando el sentido común, no debe ir a actividades multitudinarias, no deben estar en ningún sitio sin la protección de una mascarilla, no debe exponerse a personas, preferiblemente quédese en su casa, la transmisión comunitaria está alta. Eso lo que quiere decir es que usted no sabe quién es el que está infectado y en cualquier sitio se puede encontrar con el virus”, explicó la doctora.

A partir del número de contagios confirmados entre figuras políticas, el doctor Fernando Cabanillas alertó sobre la probabilidad de que haya más casos a través de la isla relacionados al encuentro multitudinario de personas en los eventos de campaña de las primarias.

“Seguramente hay más casos”, afirmó. El médico sostuvo que toda persona que participó de un evento multitudinario de campaña debe realizarse una prueba de COVID-19.

“El problema es que ahora hay una escasez de pruebas PCR (diagnósticas), pero diría que todo el mundo que participó y estuvo en esos eventos se debería hacer por los menos la prueba rápida (serológica)”, exhortó. Según Cabanillas, dado el tiempo que ha transcurrido desde que culminó el periodo de primarias el pasado domingo, “ya debiera dar positivo a la prueba rápida”.

“Mientras, la prueba PCR en algunos casos podría dar negativo ya, porque después de una semana ya el virus empieza a bajar de la garganta hacia el tracto respiratorio inferior, así que puede haber un PCR falsamente negativo”, explicó.