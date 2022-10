Brigadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) debían completar entre hoy y el domingo la demolición del puente que colapsó en el barrio Jácanas de Yabucoa, a raíz de las lluvias que cayeron sobre la mitad sur de Puerto Rico esta semana.

El alcalde yabucoeño, Rafael Surillo, explicó a El Nuevo Día que su expectativa es que el DTOP logre instalar una estructura temporera en aproximadamente un mes, toda vez que el puente, en la carretera PR-920, es la principal vía de tránsito para unas 400 familias que residen en los barrios de Jácanas, Campo Alegre y Limones.

“Ya iniciaron los trabajos de derrumbe del puente de la carretera 920, el DTOP contrató al contratista que está haciendo la demolición y se está haciendo todo lo que tiene que ver con la agrimensura para la instalación del puente temporero”, sostuvo Surillo.

Yabucoa fue uno de los pueblos más impactados por la precipitación de los pasados días, considerando que, además del daño al puente, en la PR-3 colapsó un tramo de carretera que obligó al cierre de la vía que conecta al municipio con Maunabo.

PUBLICIDAD

/

En el caso del puente, Surillo expresó que LUMA Energy le indicó que se requiere completar unos trámites burocráticos para que el consorcio reubique unos postes de electricidad que ubican a los lados. Igualmente, debe coordinarse con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para garantizar el suministro de agua a los residentes de las comunidades circundantes.

“Hay una tubería que pasa por el mismo puente. En horas de la tarde se tuvo que cerrar esa tubería porque pasa por encima de la viga del puente. Ahí vamos a tener que quizás mover algunos oasis en lo que se hace el trabajo de demolición y, luego, ver cómo se puede pasar la línea de agua que da servicio a esa comunidad”, dijo el ejecutivo municipal.

Si bien reconoció la necesidad de instalar el puente temporero, Surillo afirmó que le exigió celeridad a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, en los trámites para eventualmente construir una estructura permanente.

“Yo sé que ella tiene el compromiso. Le dije, ‘secretaria, acuérdese que esto es temporero porque yo quiero que esas familias salgan’. Pero esto no puede ser temporero para 10 a 15 años, sino dos o tres años, que es lo que entendemos nosotros debe tomar lo que se hacen los estudios de terreno e hidráulicos”, subrayó el alcalde.

Por otro lado, Surillo anticipó que el tramo cerrado de la PR-3, debido a un derrumbe a la altura del kilómetro 100.6, en el área de La Pica, reabrirá temprano en la semana entrante. El alcalde admitió que tanto el personal del DTOP como él se sorprendieron al concluir que la causa del derrumbe fue la filtración proveniente de un cuerpo de agua subterráneo.

PUBLICIDAD

“Aparenta ser que hay una escorrentía subterránea, un río o quebrada que pasa por debajo de las rocas que hay allí. Aparenta ser que hay una fisura que pudiera ser provocada por la fibra óptica. Por ahí empezó a pasar el agua y provocó el colapso”, dijo.

Según el alcalde, buena parte de la PR-3 que transita por Yabucoa es “susceptible” debido a trabajos que han quedado pendientes desde el huracán María, en 2017, y para los que aún el gobierno federal no ha comprometido fondos.

“Hay unos tramos que están desde María reportados por el DTOP, que rquieren que se haga algún tipo de muro de contención. Me imagino que le pasa a DTOP lo mismo que a mí, que esas partes no se han obligado de parte de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Yo creo que lo que es puentes y caminos no debe esperar cinco años, eso se debe atender con premura porque son situaciones críticas. A mí ya me obligaron casi en su totalidad lo que tiene que ver con estructuras, y eso hace falta, pero si un puente o camino se derrumba o colapsa puede provocar una desgracia”, advirtió Surillo.

Hoy, personal del DTOP y del municipio colaboraron para remover el material del tramo socavado.

“Se está trabajando hoy hasta horas de la noche, mañana se va a estar trabajando para lo antes posible abrir ese tramo, porque se cerró en su totalidad”, dijo el alcalde, quien estima en media hora el retraso que provoca el desvío para las personas que normalmente transita por la vía.