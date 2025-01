Bajo “lockdown” confinados de prisión en Las Cucharas en Ponce durante la época navideña

“El ‘lockdown’ limita al confinado en su totalidad y su plan institucional se ve afectado. No reciben servicios educativos, no reciben ningún tipo de servicios que no sean alimentos y, si a alguno le surge alguna necesidad médica, se la dan, pero limitadamente. O sea, cuando dicen ‘lockdown’ es que nadie puede salir de sus celdas, todo el mundo trancado. Si tienen alguna cita o algo, se verá afectado porque nadie entra, nadie sale”, afirmó.