Bajo nuevo liderato el recinto Metro de la Universidad Interamericana
El rector Alex Casiano Pagán detalla cómo enfrentará los retos para lograr que los estudiantes sean exitosos en su carrera universitaria
17 de febrero de 2026 - 8:00 AM
17 de febrero de 2026 - 8:00 AM
Los recortes en fondos federales que, desde el año pasado, han estado dirigidos a instituciones de educación superior y los cambios en políticas que rigen desde proyectos de investigación hasta ayuda financiera suponen duros golpes para universidades puertorriqueñas. No obstante, pasado el golpe inicial, es necesario mirar cómo estos ajustes pueden crear nuevas oportunidades, apuntó el rector del recinto Metro de la Universidad Interamericana, el doctor Alex Casiano Pagán.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: