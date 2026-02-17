Los recortes en fondos federales que, desde el año pasado, han estado dirigidos a instituciones de educación superior y los cambios en políticas que rigen desde proyectos de investigación hasta ayuda financiera suponen duros golpes para universidades puertorriqueñas. No obstante, pasado el golpe inicial, es necesario mirar cómo estos ajustes pueden crear nuevas oportunidades, apuntó el rector del recinto Metro de la Universidad Interamericana, el doctor Alex Casiano Pagán.