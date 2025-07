“Más que nada, estamos sentidos y todo, pero estábamos confiados en que este no era el momento de él (para fallecer) si se hubiesen echo los movimientos necesarios y no se hubiese dilatado tanto el proceso entre las aseguradoras y los hospitales”, manifestó Marjorie Guzmán, en entrevista con El Nuevo Día.

Los problemas comenzaron cuando lo llevaron a una clínica que no ofrecía servicios de cardiología. Allí lo intubaron para inducirle una coma en lo que se estabilizaba.

Posteriormente comenzó a mostrar señales de mejoría al punto de que pasó 48 horas sin asistencia para respirar. La familia entiende que ese era el momento para trasladarlo a Lima para que no siguiera expuesto a la altura que le había provocado el percance de salud.

Sin embargo, “simplemente no lo bajaron a Lima. Estaba estable. ¿Por qué decían que no estaba estable?”

“Con mis 20 años de experiencia trabajando en la salud, puedo asegurar que él hubiera estado aquí con nosotros si se hubieran seguido las instrucciones de un inicio y no se hubiera dilatado tanto el proceso”, apuntó.

“Todo fue una dilatación. Mi pelea con el seguro. Tuve que decirles que iba a conseguir abogados porque ellos no querían cubrir y eso se pagó. Le he dado duro desde acá con abogados y la embajada, porque si no, ni si quiera lo hubieran movido a otra clínica para que le hicieran el cateterismo. Todo fue bien complejo”, añadió.