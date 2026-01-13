Buscan 300 voluntarios para realizar el Conteo de Personas sin Hogar 2026

En busca de dar visibilidad a la “necesidad real” en Puerto Rico, la organización Coordinadora Moriviví hizo un llamado amplio a la ciudadanía para que se unan como voluntarios para realizar el Conteo de Personas sin Hogar 2026, un esfuerzo que iniciará la noche del 28 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero.

Para poder completar el conteo, que permitirá identificar cuántas personas viven sin una vivienda segura y las condiciones en las que se encuentran, la organización sin fines de lucro necesita 300 voluntarios.

“El conteo es fundamental para visibilizar la necesidad real en Puerto Rico. Estos datos son la base que utiliza el gobierno federal para comprender la magnitud del sinhogarismo en la isla, orientar la política pública y determinar la asignación de fondos que hacen posible ofrecer servicios, vivienda y apoyo a las personas sin hogar”, comentó Yesenia Mojica Figueroa, presidenta de las juntas de directores del Continuum of Care PR-503 y de Coordinadora Moriviví.

El Conteo de Personas sin Hogar forma parte de los requisitos del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), que exige a cada jurisdicción realizar este esfuerzo cada dos años, así como un inventario anual de camas y servicios disponibles.

En Puerto Rico, Coordinadora Moriviví lidera el conteo en 54 municipios del sur, este, oeste y centro, así como en las islas municipio de Vieques y Culebra. Los restantes 24 pueblos del norte están cubiertos por el Continuo de Cuidado (CoC) a Personas sin Hogar del PR-502.

Según el conteo de 2024 liderado por Coordinadora Moriviví, 2,096 personas vivían sin hogar en los municipios que cubre su esfuerzo comunitario. Mientras, el Conteo de Personas sin Hogar 2025 del CoC PR-502 identificó 1,029 en la región norte.

“El sinhogarismo en Puerto Rico no tiene un solo rostro. Se manifiesta en distintas etapas de la vida y contextos, desde personas adultas mayores que viven solas, jóvenes que recurren a sus vehículos como último refugio, mujeres que buscan seguridad tras experiencias de violencia, hasta familias en comunidades rurales sin una vivienda adecuada. Cada vez, identificamos más personas que enfrentan esta situación por primera vez, lo que nos obliga a mirar más allá de la emergencia y entender mejor los factores que las colocan en riesgo”, expresó Mojica Figueroa.

Las personas interesadas pueden registrarse en este enlace o escribir a info@morivivipr.org o llamar al 787-949-5434. Las orientaciones presenciales obligatorias para el voluntariado se realizarán el 15 de enero en Mayagüez y Ponce, y el 16 de enero en Humacao y Caguas.