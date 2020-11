A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a estas historias especiales sobre los rostros de la tragedia del COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

En la ruta que tomaba de su empleo como director de una sala de emergencia hasta su casa, el doctor Ángel Dávila pasaba cada noche frente a varios clubes nocturnos en la avenida Winston Churchill en Río Piedras. Con el COVID-19 desde marzo prendiéndose de Puerto Rico como una tarántula venenosa, le angustiaba ver tantas personas compartiendo socialmente, sin mascarillas y sin distanciamiento.

“Sabíamos que iba a haber un aumento significativo de los casos. Así que nosotros, pues, obviamente tratamos de cuidarnos un poco más”, dice Dávila, de 63 años, quien dirige la sala de emergencia del Hospital HIMA San Pablo de Cupey.

En su trabajo, veía de primera mano lo que puede pasar a una persona con COVID-19. Las altas fiebres. La tos que rompe el pecho. La dificultad para respirar. Las diarreas, los vómitos. El deterioro general del organismo. El escalofriante terror de la muerte impreso en el semblante. Eso, más la gente compartiendo como si nada en clubes nocturnos, le tenían convencido de que Puerto Rico estaba en el umbral de una violenta sacudida a causa del COVID-19.

Lo que no pensó es que a él mismo le iba a tocar. Se cuidaba, incluso al extremo, como cualquiera de los profesionales de salud en contacto con pacientes del coronavirus. Protección todo el tiempo. Lavado de manos continuo. Mascarilla y protector facial permanentes. Cuando llegaba a su casa, iba directo al área de lavandería, donde se quitaba la ropa y la echaba a lavar ahí mismo. No se acercaba a nadie hasta que se hubiera bañado.

Como quiera, le tocó. A principios de julio, le tocó el COVID-19. A él y a su esposa, Laura Figueroa, publicista de 56 años. En el caso particular de él, llegó de verdad a creer que no viviría para contarlo.

“Yo sabía que podía salir del hospital en una caja”, recuerda.

Una noche de principios de julio, tras salir de su turno en el hospital, el doctor Dávila empezó a sentirse raro. Dio negativo primero a la prueba serológica. Al parecer, no había desarrollado los anticuerpos que detecta esa prueba. Después, dio positivo a micoplasma, otra enfermedad respiratoria. Eran los días en que, por escasez de pruebas, se trataba de llegar al COVID-19 por eliminación.

No se sabía, entonces, que alguien podía ser tener micoplasma y COVID-19 de manera simultánea.

Unos días después, en vista de que no mejoraba, le hicieron la prueba de COVID-19. Fue positivo. Laura también. Empezó la batalla más dura de las vidas de ambos.

Él, luchando por su vida en el intensivo de un hospital. Ella, que no requirió hospitalización, en la desesperante situación, en la incomunicación e incertidumbre en que quedan los familiares de los pacientes, que no pueden verlos ni mucho menos acompañarlos en el hospital.

Salvo obesidad, Dávila no tiene ninguna de las otras condiciones que se consideran de riesgo al enfrentar el COVID-19. Además, al haber buceado por años y practicado artes marciales desde niño, consideraba que tenía una condición física mejor que el promedio de hombres de su edad. Nada de eso lo defendió del COVID-19.

El doctor Ángel Dávila reconoció las grandes dificultades que representó su recuperación. (Suministrada)

Rápido deterioro

“Llegué al (HIMA San Pablo en) Bayamón un día 13 de julio. Me deterioré tan rápido que ya el día 14 de julio estaba con ventilador”, recuerda Dávila, quien cumplió sus 63 años el 18 de julio, estando intubado.

Dávila se hundió en la ciénaga de la inconciencia padeciendo una enorme angustia. No solo temía por su vida. Temía también por Laura. Él sabía que ella estaba contagiada. Quiso ver una vez más a ella, y a sus dos hijos adultos, antes de ser intubado, un viaje del que él sabía que podría no haber regreso. Pero no se le permitió.

“Yo no sabía qué iba a pasar con ella. Yo no sabía si cuando yo abriera los ojos, me iban a decir que ella estaba en el cuarto de al lado. Una cosa terrible”, dice Dávila.

El doctor estuvo diez días en ventilador. Tuvo sangrado interno, que obligó a que, estando en coma, tuvieran que transfundirlo. Llegaron a darle solo un 5% de posibilidades de sobrevivir.

Fueron los diez días más largos en la vida de Laura. Pero ella, refugiada en su fe católica, nunca perdió la esperanza de que él sobreviviera. Todos los días, después de recibir el informe diario que le daban los médicos por teléfono, llamaba a sus hermanos, y a los hermanos del doctor y oraban juntos. Una persona le recomendó que sacara el dinero del banco, no fuera a pasarle lo que a otros, que cuando muere un familiar le congelan las cuentas bancarias y se quedan sin acceso a su dinero.

“Yo dije: no. Eso sería decirle a Dios ‘estoy confiando en ti, pero (voy a sacar los chavos) por si acaso’. Dije: ‘no, no voy a hacer nada, porque él va a salir’”, cuenta ella.

Hacia el día 10 de su inconciencia, Dávila daba débiles signos de estar alerta. Pero se le veía intranquilo y agitado. Una enfermera tuvo una idea brillante, que Dávila y Figueroa consideran que tuvo mucho que ver con su sanación.

Dávila se emociona, solloza y no puede contarlo. Le toca a Laura: “La enfermera me llamó y me dijo: él está ansioso. Yo voy a acercar mi teléfono, para que tú le hables. Ella le acercó el teléfono y ahí él escuchó que yo estaba bien”.

Dávila dice, aún en el claroscuro de la inconciencia, reconoció que ella le hablaba, supo que, contrario al temor que él se llevó al coma, estaba bien y en sus palabras encontró las fuerzas que necesitaba para recuperar la vida. “Me quedé tranquilo y esperando, pidiéndole a Dios que todo esté bien, que pudiese salir de eso. Me quedé quietecito porque yo quería que me quitaran el tubo, porque yo sabía que tenía probabilidad de salir”, cuenta Dávila.

Dávila sobrevivió el COVID-19. Pero esa no es una batalla de la que se sale sin heridas, sobre todo un caso como el suyo, que se asomó, de verdad, al abismo insondable del más allá. Perdió 21 libras. Le tomó semanas volver a caminar, a respirar normalmente, a valerse por sí mismo.

“Todos los días hago cosas nuevas. Todos los días crezco dos meses. Yo empecé recién nacido, que no puedes hacer nada. Lo que haces es comer y todo lo que dicen de los bebés. Todos los días hago algo nuevo”, cuenta Dávila. Tanto él como Laura saben que su sanación fue prácticamente un milagro. Entre el 60 y el 80% de las personas que son intubadas, sobre todo de la edad de Dávila, no sobreviven.

Agradecen a los médicos, a las enfermeras y a algo más. “Le doy gracias a Dios y a las oraciones, que llegaron. Fueron oraciones de todas partes. Cantidades increíbles. Eso llegó”, dice Dávila.