Colapsa tubo de la AAA en Bayamón y deja casi 19,000 abonados afectados

Varios sectores de Bayamón quedaron sin servicio de agua potable por el colapso de un tubo de 16 pulgadas hoy, miércoles, en medio de fuertes lluvias a través de la isla.

En declaraciones escritas, el Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la rotura ocurrió en la PR-167, detrás del sector El Platanal.

Por su parte, el Municipio de Bayamón indicó que la situación en el área de Rexville ha dejado a cerca de 19,000 abonados afectados, residentes de entre ocho a 10 sectores del municipio.

Asimismo, estimó que “las reparaciones tomarán entre 8 a 10 horas”.

Según el comunicado, habrá oasis disponibles en la Marginal Bella Vista, Caná, Van Scoy, Sabana, Sector el 9, Barrio Dajaos, cancha de Cerro Gordo, PR-831 Minillas, Asencio e Irlanda Heights.