Colapsa tubo de la AAA en Bayamón y deja casi 19,000 abonados afectados
Se trata de residentes de unos ocho a 10 sectores del pueblo
25 de marzo de 2026 - 10:35 AM
25 de marzo de 2026 - 10:35 AM
Varios sectores de Bayamón quedaron sin servicio de agua potable por el colapso de un tubo de 16 pulgadas hoy, miércoles, en medio de fuertes lluvias a través de la isla.
En declaraciones escritas, el Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la rotura ocurrió en la PR-167, detrás del sector El Platanal.
Por su parte, el Municipio de Bayamón indicó que la situación en el área de Rexville ha dejado a cerca de 19,000 abonados afectados, residentes de entre ocho a 10 sectores del municipio.
Asimismo, estimó que “las reparaciones tomarán entre 8 a 10 horas”.
Según el comunicado, habrá oasis disponibles en la Marginal Bella Vista, Caná, Van Scoy, Sabana, Sector el 9, Barrio Dajaos, cancha de Cerro Gordo, PR-831 Minillas, Asencio e Irlanda Heights.
“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está trabajando, con el apoyo de brigadas del Municipio para acelerar los trabajos”, indicó Migdalia Rivera, portavoz del Municipio de Bayamón.
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