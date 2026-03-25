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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Colapsa tubo de la AAA en Bayamón y deja casi 19,000 abonados afectados

Se trata de residentes de unos ocho a 10 sectores del pueblo

25 de marzo de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La rotura ocurrió en la carretera PR-167, detrás del sector El Platanal, en Bayamón. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Varios sectores de Bayamón quedaron sin servicio de agua potable por el colapso de un tubo de 16 pulgadas hoy, miércoles, en medio de fuertes lluvias a través de la isla.

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En declaraciones escritas, el Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la rotura ocurrió en la PR-167, detrás del sector El Platanal.

Por su parte, el Municipio de Bayamón indicó que la situación en el área de Rexville ha dejado a cerca de 19,000 abonados afectados, residentes de entre ocho a 10 sectores del municipio.

Asimismo, estimó que “las reparaciones tomarán entre 8 a 10 horas”.

Según el comunicado, habrá oasis disponibles en la Marginal Bella Vista, Caná, Van Scoy, Sabana, Sector el 9, Barrio Dajaos, cancha de Cerro Gordo, PR-831 Minillas, Asencio e Irlanda Heights.

“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está trabajando, con el apoyo de brigadas del Municipio para acelerar los trabajos”, indicó Migdalia Rivera, portavoz del Municipio de Bayamón.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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