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Se quedan sin agua: 11 municipios del área norte afectados tras intensas lluvias

Conoce los ayuntamientos afectados, según el reporte de la AAA

25 de marzo de 2026 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Represa de la AAA en Ciales (AAA)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Comunidades de 11 municipios de la región norte enfrentan interrupciones en el servicio de agua potable debido a eventos de turbidez y obstrucciones en represas, provocados por las lluvias recientes que han dejado varias instalaciones fuera de operación.

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Así lo confirmó este miércoles la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a través de sus redes sociales, donde detalló que los municipios afectados son Corozal, Morovis, Orocovis, Vega Alta, Ciales, Arecibo, Hatillo, Camuy, Jayuya, Lares y Utuado.

“Varias instalaciones en la #RegiónNorte se encuentran fuera de operación debido a eventos de turbidez y obstrucciones en las represas por las lluvias registradas. Abonados en comunidades de Corozal, Morovis, Orocovis, Vega Alta, Ciales, Arecibo, Hatillo, Camuy, Jayuya, Lares y Utuado experimentan interrupción del servicio de agua potable, mientras se reanuda la producción", dijo la AAA.

Por ahora, no se han detallado los barrios o sectores específicos impactados en cada municipio.

De otro lado, la AAA informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en el área, se estarán realizando trabajos de limpieza en la Planta de Filtros Canóvanas, en ese municipio, como parte del mantenimiento necesario para estabilizar el proceso de tratamiento.

“Las labores se estarán realizando de manera controlada mientras se atienden las condiciones de alta turbidez en la entrada de aguas crudas”, indicó la corporación.

Asimismo, la AAA indicó que los trabajos consisten en limpiar partes del sistema y realizar ajustes para mejorar la filtración del agua tras las lluvias.

“No se anticipan interrupciones en el servicio; no obstante, algunos abonados podrían experimentar bajas presiones temporeras mientras se completan los trabajos y el sistema se mantiene en operación”, puntualizó la corporación.

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Breaking NewsAAAMunicipios de Puerto RicoLluvias
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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