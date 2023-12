Ante la venidera celebración de fin de año, que comúnmente suele estar atada al uso de pirotecnia, veterinarios alertaron sobre los efectos en la salud mental y física que esta práctica puede tener en las mascotas, así como la importancia de tomar acciones informadas para atender las necesidades de estos miembros extendidos de la familia.

Si bien el efecto del estruendo que genera la pirotecnia no es igual para todos los animales, para algunos, puede verse traducido en taquicardia, salivación, jadeos, ansiedad, temblores, aturdimientos, colapsos y, en ocasiones, la muerte. Por tanto, los expertos exhortaron a celebrar sin el uso de este material explosivo.

“El grado de intensidad con el que los animales reciben el sonido de la pirotecnia es tres y cuatro veces más alto que en el ser humano. Eso lo podemos comparar con las personas que van a practicar el tiro al blanco, que usan protectores en los oídos por lo lastimoso que es el estruendo del sonido del tiro al blanco. Es como si estuviésemos tirándoles los ‘cherry bombs’ en el oído a las mascotas”, describió el veterinario Francisco Meléndez.

Tanto Meléndez como su homóloga Adriana Luna explicaron que, además de los efectos en la salud, los animales suelen escaparse de sus hogares al oír pirotecnia y, en ese intento, pueden llegar a mutilarse.

“Uno de los riesgos es que las mascotas se escapen o se hagan daño tratando de escaparse, que son las imágenes bien fuertes que a veces vemos en redes sociales, de mucha sangre, porque se mutilan o se lastiman tratando de escaparse”, advirtió Luna, quien instó a la identificación adecuada de las mascotas con microchips o chapas que incluyan el nombre y número de teléfono del dueño.

Meléndez añadió que los animales “tratan de escapar algo que no se puede escapar, que es el sonido”. “Es una noche bien dolorosa para los animales, el 31 de diciembre. Algo que es para celebrar, se convierte en angustia para muchas familias”, resaltó.

Para atender estas necesidades, ambos recomendaron dar largas caminatas con los animales, así como ponerles música a un tono amigable, colocarles en un lugar seguro a la hora de la celebración o quedarse acompañándoles para que se sientan seguros.

Asimismo, instaron a consultar con veterinarios para evaluar la necesidad de administrar medicamentos en las dosis adecuadas, teniendo en cuenta el historial médico del animal.

“Como veterinarios, evaluamos a la mascota y los síntomas; por eso, es bien importante que reconozcamos los síntomas en nuestras mascotas para el historial médico. Dependiendo del grado, si es moderado, se pueden combinar ansiolíticos con otro tipo de medicamentos, como CBD o melatonina y otros calmantes. También, como veterinarios, no queremos tratar a una mascota que no lo necesite”, dijo Luna, quien pidió no dar medicamentos de humanos a los animales.

Atención a los animales sin hogar

De otra parte, Vivian González Méndez, profesora de derecho animal y fundadora del proyecto Justicia Animal Puerto Rico (JUSTA PR), hizo un llamado a pensar, también, en los animales que viven en la calle y de granja, que no cuentan con la protección que puedan dar las personas a las mascotas.

“Todos esos animalitos que están en la calle, los llamados realengos, también están expuestos a ese daño tan terrible de la pirotecnia; y que, al igual que las mascotas, tienen derechos en la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley 154-2008) a velar por su bienestar físico y emocional”, puntualizó la abogada.

Los veterinarios exhortaron, por último, a la solidaridad con los animales que lleguen hasta las casas para buscar refugio en patios o marquesinas, ante los impactos de la pirotecnia.