Aunque reconocen que la Guardia Nacional se ha dedicado a recoger, con regularidad, las gomas usadas o desechadas a través de toda la isla, los gomeros temen que la acumulación de neumáticos vuelva a ser un dolor cabeza al cabo de unos meses porque aún el gobierno no cumple con esa tarea de manera sistemática pese a que administra un fondo para esos fines.

“(La experiencia con la Guardia Nacional) ha sido bien buena. Llegaron por aquí recogieron las gomas, todas. Dieron como cuatro viajes. Tenía como 4,500 gomas porque tenía mucho (tiempo) que no las recogían. Desde que estaba la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), desde esa época no las recogían”, relató el gomero Rafael Martínez, dueño del negocio N&R Tire Incorporated, en Toa Baja.

Cuando se le preguntó por qué no se recogen las gomas usadas con regularidad su semblante cambió. Cuestionó por qué el gobierno no realiza ese trabajo con regularidad mientras que a los gomeros se les exige, al comprar el cargamento de gomas, una porción de dinero que es para la disposición de las llantas.

Martínez se refiere al Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados que se nutre del dinero recaudado por el cargo de disposición impuesto a los neumáticos importados o hechos en Puerto Rico. Este Fondo es administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y previamente lo tenía a su cargo el Departamento de Hacienda.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ahora administra ese fondo al entenderlo como parte de los ingresos del Fondo General.

Mientras tanto, la acumulación de las gomas provocó que el gobernador Pedro Pierluisi declarara un estado de emergencia y, mediante decreto, activara la Guardia Nacional para que las recogiera. En esa encomienda se mantiene la Guardia Nacional desde julio y estima que la terminará a finales de septiembre, según ha dicho el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes.

“De aquí se llevaron como 5,000 gomas”, dijo Joel Espinal de la gomera Espinal cuando fue abordado por El Nuevo Día.

Se mostró deseoso de que la Guardia Nacional se mantuviera haciendo el recogido. Pero reconoció que no era una solución permanente.

Por ende, no se aventuró a predecir qué pasara con el recogido de las gomas usadas una vez culmine su misión la Guardia Nacional.

Pero Omar Hazzan, de la gomera Pirámide, no vaciló en decir que volverán a verse miles de gomas acumuladas por doquier porque ha sido la experiencia continua con el gobierno.

La Guardia Nacional recogió sobre 4,500 gomas usadas tras visitar el negocio N&R Tire en Toa Baja.

“El gobierno venía a recogerlas. Pararon. No sé qué pasó, pero ellos pararon. Nos decían que nos iban a mandar gente y nunca llegaban. Terminábamos nosotros pagando a alguien para que vinieran y las recogieran”, comentó Hazzan.

“Vamos a seguir con lo mismo porque no creo que el gobierno las vaya a recoger”, agregó.

Ante ese cuadro, Martínez dijo que tenía miles de sugerencias para lidiar con la acumulación constante de gomas, aunque se lamentó de que ninguna sería escuchada por el gobierno porque, según dijo, prefieren mantener los monopolios.

“Esto es problema del gobierno central que coge el dinero para otra cosa. Se lo enbolsilla y entonces que se chave. Porque si tú cobras por una cosa, tienes que obliga’o resolver porque cobraste por eso”, afirmó.

Abundó que “todos los gobernadores” repiten el mismo patrón, pero describió al actual como “el peor” porque activó la Guardia Nacional “porque todo el mundo se le quejó. Tú no puedes esperar para arreglar algo”.

“Hay muchas sugerencias. Lo que pasa es que aquí es un monopolio. ¿Pa’ qué sirve la goma? Pa’ hacer calles. Pa’ hacer chancletas. Pa’ hacer muchas cosas, pero aquí no. Aquí no quieren hacer eso porque el que hace la carretera cuánto se gana por tapar un hoyito y al otro día está destapa’o”, cuestionó el hombre que trabajar de gomero hace 15 años.

Dijo que conoce de personas que han acudido al gobierno con la idea de comprar maquinaria para triturar las gomas usadas, “pero no quieren. El mismo gobierno no quiere. No los dejan”, sostuvo.

La Guardia Nacional entrega las gomas recogidas a cinco empresas que se dedican a exportarlas. De esas, solo una las tritura y las exporta.

José Espinal Uribe, dueño de Gomera Pipe, en Bayamón, calificó el trabajo de la Guardia Nacional como uno “muy responsable”. Destacó que desde que comenzó la pandemia no le recogían los neumáticos usados. “No sé que pasó”, dijo.

Indicó que con el recogido puntual de las gomas usadas evitan problemas de salud para ellos, sus empleados y sus clientes.

“Constantemente uno almacenando gomas… (con) eso viene mucha sabandija, ratones, mosquitos, arañas y los clientes cuando llegan a la gomera, los mosquitos empiezan a atacar y eso no les gusta”, relató.

Sugirió que el gobierno haga su trabajo “porque nosotros estamos pagando por ese reciclaje”.

“No le sabría decir”, respondió cuando se le cuestionó dónde va el dinero que paga por cada goma para que el gobierno disponga de ella.

Por eso, Martínez sostuvo que no sabrá qué harán los gomeros cuando los efectivos de la Guardia Nacional dejen de recogerle los neumáticos desechados.

“Ahí estamos, en veremos. Ese es el problema cuando la Guardia Nacional se vaya qué vamos a hacer”, se lamentó.