La comunidad de Toro Negro, en Ciales, volvió a ver este verano —en diversas ocasiones— una estampa adversa para los recursos naturales y una conducta catalogada como delictiva, que podría conllevar hasta penas de cárcel: vehículos de motor estacionados dentro de cuerpos de agua de la zona, mientras ciudadanos disfrutan de un pasadía o de un baño en el río.

A finales de julio, Dévora Colón Manzano pasaba cerca de la PR-615 cuando presenció una de estas escenas.

“Es horrible. Los four tracks (todoterrenos) jugando ahí, dando vueltas. Un desorden total. Un caos. Es triste... El impacto humano de los carros, de los four track, dentro del río han desequilibrado la comunidad. Los tienen bien preocupados”, expresó la lideresa de la Acción Comunitaria Cialitos.

En redes sociales, páginas como “¿Por qué cuidamos los ríos?” también han denunciado actos similares en la zona montañosa durante la época de vacaciones, aunque la situación no se limita a este momento del año.

Estacionar vehículos de motor en cuerpos de agua contamina la zona, entre otras cosas, por el derrame de líquidos como aceite o gasolina, así como por el microplástico que sueltan las gomas. Además, afecta la vida acuática, la flora y a las personas que se suplen de esa agua. Asimismo, el vehículo pesado daña el lecho del río o quebrada.

“Afecta el ecosistema y el agua. También, afecta a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque, tan pronto el agua se contamina, no se puede usar para servicio y hay que cerrar hasta que se limpie”, explicó la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Haydelin Ronda.

Colón Manzano sostuvo que las comunidades de la zona están preocupadas por la contaminación que genera este tipo de práctica delictiva, así como el aumento de la basura “por los chinchorreos”.

Sin embargo, denunció una alegada inacción por parte del DRNA, los cuerpos policiacos estatal y municipal, así como del Municipio de Ciales.

“No sabemos por qué no ejercen la ley. El Municipio lo sabe. Se ha llevado a foros y nada. Todo es silencio. Necesitamos más apoyo de las agencias gubernamentales. No han tomado esto en serio. Escuchan, pero lo toman con manos de seda. Si no hay ayuda del gobierno, la gente va a continuar con el mismo impacto”, apuntó la lideresa comunitaria.

La situación no es nueva. Por ejemplo, en agosto de 2015, el DRNA, bajo la dirección de Carmen R. Guerrero Pérez, emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba rondas preventivas tras la divulgación de imágenes en redes sociales que mostraban a personas que estacionaron vehículos en el cauce de cuerpos de agua en Ciales.

Por otro lado, algunos sectores se han unido en la organización Mapa Madre - Cuenca hidrológica Río Grande de Manatí, que agrupa a la Comunidad Toro Negro, Acción Comunitaria Cialitos, Bosque Cibales, Amigos del Bosque Toro Negro y Para la Naturaleza. La entidad busca aunar esfuerzos para proteger y conservar la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de Manatí. Cada último domingo del mes, se reúnen en el Paseo Lineal de Ciales para orientar a la ciudadanía.

“Es importante crear conciencia. La educación es la columna vertebral de un pueblo, es lo único que tenemos. No somos superhéroes, somos humanos. Esto es más que un hobby, es un estilo de vida para crear conciencia”, dijo.

Sin embargo, Colón Manzano puntualizó que los residentes de la zona “están cansados” con la situación de los vehículos estacionados en los cuerpos de agua.

“Damos nuestro tiempo para informar, pero no hemos tenido apoyo de la Policía. Mientras estaban los vigilantes (del DRNA) había respeto, pero ya no hay. ¿Por qué no hacen una campaña de protección como hicieron con el COVID-19?”, cuestionó.

La cialeña dijo que, a pesar de la alegada inacción del Estado, las comunidades continuarán su lucha en defensa de los recursos naturales del área.

“No tenemos problemas con que lo visiten, pero, si lo hace, hágalo con respeto... Cuando no hay conciencia, el impacto humano es horrible”, concluyó.

Vehículos estacionados en un cuerpo de agua en Ciales. (Suministrada)

Delito que se paga con multa o cárcel

Por su parte, la jefa del Cuerpo de Vigilantes aceptó que la situación de vehículos estacionados en cuerpos de agua en Ciales “ha estado pasando”, pero negó que la dependencia esté ausente o desligada de la problemática.

“Se ha trabajado en diversos operativos, en diversas horas. Se ha estado dando seguimiento. Esa zona la tienen vigilantes del Bosque de Toro Negro, y la unidad terrestre de Arecibo que se encuentra en Cambalache”, explicó.

También, aseguró que el área “sí se patrulla”, pero que los vigilantes “no se quedan allí” porque deben rondar por diversas zonas, así como atender otros deberes y facultades.

Asimismo, indicó que los vigilantes trabajan en conjunto con la Policía Municipal de Ciales, así como agentes del Negociado de la Policía.

Ronda reconoció que esta problemática pasa en múltiples zonas del archipiélago y puntualizó que, actualmente, tienen querellas en Naranjito y Coamo. Sin embargo, por el momento, no tienen ningún caso en los tribunales.

La Ley 67 de 2017 tipifica como una conducta delictiva el estacionar vehículos de motor, motoras, vehículos todoterreno, entre otros, en los cuerpos de agua de Puerto Rico.

El estatuto establece que toda persona que incurra en esta acción será castigada con multa de entre $100 y $10,000 y se expone a una pena de cárcel por un término de entre 90 días y tres años.

De hecho, la Constitución del Estado Libre Asociado estipula que “será política pública del gobierno la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad...”.

¿Cómo denunciar?

La jefa de los vigilantes exhortó a la ciudadanía a denunciar si ve que se está llevando a cabo esta acción perjudicial para el ambiente llamando al Centro de Mando al 787-230-5550 o a través de un correo electrónico a querellas@drna.pr.gov.

“Da la querella, da la ubicación y se refiere al área para que vigilantes pasen. Si pueden tomar fotos de tablillas, en confianza”, expuso.

El pasado domingo, tras asumir como secretaria en propiedad del DRNA, Anaís Rodríguez Vega admitió que hace falta más personal y equipo, sobre todo en el Cuerpo de Vigilantes, para “cubrir todas las necesidades”, como chalecos antibalas, uniformes nuevos, vehículos y embarcaciones. Además de la falta de 200 empleados que se unan a la plantilla.

Tanto Rodríguez Vega como Ronda se mostraron esperanzadas en lograr una nueva academia de vigilantes, que sería la primera en 15 años.

“Esperamos que no se tarde más de dos a tres meses, y que podamos tener entre 60 y 75 recursos adicionales en la calle, vigilando y orientando”, le dijo la secretaria del DRNA a El Nuevo Día.

Ronda instó a utilizar los ríos, charcas, riachuelos y quebradas del archipiélago de manera sana para el ambiente.

“Por favor, usen los cuerpos de agua solo para bañarse. No transiten por cuerpos de agua ni laven vehículos porque afecta tanto la fauna como la flora, y afecta la calidad de agua. Protejan los cuerpos naturales, cuidando la vida marina que vive allí y dándole buen uso”, requirió.