Comunidades de Vega Baja retoman su lucha contra la construcción de antena tras concesión de permiso

La empresa, por su parte, ha sostenido que la instalación no ubicará en terrenos “ecológicamente sensitivos” , que cumplieron con el requisito de notificación y que no existe impedimento legal por los terrenos estar ubicados en la zona cársica, según se desprende de la resolución emitida por la OGPe en 2023.

Vázquez contó que, según la comunicación de la OGPe del 8 de julio, la empresa cumplió con el estudio exigido, pero ella no ha tenido acceso al documento. “Solicité ver los estudios, pero aún no me han llamado”, comentó sobre el trámite que se realiza virtualmente.