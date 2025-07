“Adaptarme a esta recuperación fue muy fuerte por el peligro. Yo no quería tocar un caballo, no lo quería montar, pero sabía que había nacido con ese don, así que no podía parar de hacerlo. Eso fue muy fuerte, pero, gracias a Dios, logramos tener ese vínculo otra vez que tanto yo amaba”, dijo la elocuente joven, de 13 años, sobre la relación que reconstruyó con su yegua, Solución de Selecta.