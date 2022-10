Decenas de manifestantes, en su mayoría personas de edad avanzada y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), volvieron a protestar este viernes frente a las oficinas centrales de LUMA Energy, en Santurce, denunciando la falta de energía en miles de hogares alrededor de Puerto Rico a casi tres semanas del paso del huracán Fiona.

Enrique Medina Vega, de 80 años, llegó a la avenida Juan Ponce de León a marchar en solidaridad con los puertorriqueños que aún continúan a oscuras, muchos de los cuales su vida depende de equipos electrónicos y no tienen los recursos económicos para seguir comprando combustible para plantas eléctricas, de tenerlas.

“Me parece que ya es tiempo de que este pueblo se dé a respetar. Hay muchas comunidades sin energía eléctrica, y no se le puede seguir pasando la mano a LUMA. Es un atropello lo que tienen con el pueblo”, manifestó el residente de San Juan acompañado de su hermano mayor de 82 años.

De acuerdo a los informes de LUMA Energy, a las 12:00 p.m. de este viernes, todavía faltaban por energizar sobre 42,000 hogares, que permanecían sin conexión eléctrica a dos semanas y cinco días del huracán Fiona.

Medina Vega precisó que estuvieron 10 días sin luz. Agradeció a organizaciones sin fines de lucro que les llevaban alimentos mientras no sabían cuándo la electricidad volvería. Medina Vega señaló que desconfía del gobierno, y salió a protestar porque está cansado de los constantes apagones.

“Tengo dos puentes en el corazón, dos bypass, y estoy en la calle, y sigo en la calle ya que no hay un gobierno que nos respete. Nosotros, independientemente de condiciones de salud, tenemos que hacernos respetar”, dijo el adulto mayor, quien utilizó un andador para continuar la marcha del piquete.

Manifestación frente a oficinas de LUMA Energy. (Vanessa Serra Díaz)

Del mismo modo, Raquel Colón Sánchez, de 77 años, compartió que estuvo 12 días sin el servicio de electricidad e insistió en que se manifestó por aquellas personas que no pueden hacerlo y continúan incomunicadas en Naranjito, al centro del país.

Colón Sánchez se unió a los reclamos de otros manifestantes, al exigirle al gobernador Pedro Pierluisi que cancelé el contrato de LUMA. “El contrato (de LUMA) él (Pierluisi) lo tiene que eliminar porque lo hicieron sin el consentimiento del pueblo. Le entregaron la Autoridad de Energía Eléctrica completa y esta gente no ha puesto ni un centavo”, señaló.

Indicó que tuvo que botar medicamentos de su condición de diabetes y alta presión tras estar casi dos semanas sin luz. La naranjiteña compartió estar ansiosa ante la inestabilidad del sistema eléctrico.

“Es algo muy serio. Nunca, en mi vida, pensé pasar por esto. Mi salud emocional se ha afectado por cada vez que hay un apagón. Esto no es solamente con Fiona. Viene de hace tiempo”, denunció.

En medio de consignas para denunciar las injusticias de tener que depender de un sistema eléctrico inseguro, líderes sindicales refutaron las expresiones de LUMA sobre su comparación con la respuesta que dio la AEE durante el huracán María.

El presidente del Capítulo de la Alianza Energética, Karlexy Rosario, manifestó que el desastre que dejó María fue uno de mayor magnitud que Fiona por lo que las comparaciones del consorcio no son justificables. “Posiblemente, tienen infraestructura en la montaña afectada, pero si no cuentan con el personal necesario podrían extenderse un poco más”, señaló.

“Nos molesta la indiferencia del gobierno y la inexperiencia de este consorcio (LUMA) que realmente no cuentan con los celadores necesarios, no tienen los trabajadores de campo, y lo que estamos viviendo es que se nos están muriendo las personas. Los ciudadanos no saben a ciencia cierta cuando les van a devolver la luz eléctrica. Creo que están poniendo en riesgo a las personas”, argumentó Rosario.