La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) consignó hoy, martes, su rechazo al relevo de responsabilidad (“liability waiver”) solicitado por LUMA Energy que eximiría al consorcio y sus contratistas de responder en caso de daños a los usuarios del sistema eléctrico a causa de actos de negligencia ordinaria o crasa y hasta mala conducta intencional.

Según solicitado, el relevo de responsabilidad sería extensivo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de cuya operación diaria LUMA se haría cargo a partir del 1 de junio.

En una vista pública –virtual– del Negociado de Energía de Puerto Rico, la directora ejecutiva de la OIPC, Hannia Rivera, y el abogado de la dependencia, Pedro Vázquez, advirtieron que, si se aprueba el relevo solicitado por LUMA, los ciudadanos quedarían desprovistos del mecanismo que tienen en la actualidad para reclamar, por ejemplo, la pérdida de enseres por fluctuaciones de voltaje o daños a la propiedad por obras de desganche, entre otras cosas.

“Este es un relevo de responsabilidad total y la OIPC se opone a que se apruebe. Diferimos de la posición de LUMA y entendemos que es contrario a la ley de Puerto Rico. Los derechos que concede la ley pueden reducirse, siempre que no sea en perjuicio de terceros. En este caso, ni los consumidores han renunciado ni han manifestado que quieren renunciar al derecho que ostentan”, dijo Vázquez, al señalar que el relevo presuntamente viola el Artículo 14 del Código Civil y otras disposiciones estatutarias.

“El relevo debe certificarse nulo, pues contraviene con el derecho vigente. Eximir a las partes relevadas (LUMA y la AEE) de responder de manera absoluta a cualquier persona, indistintamente de si es cliente o no, sin importar que hayan actuado de forma negligente o culposa, es contrario a la ley”, insistió.

Advertencia de aumento tarifario

La semana pasada, en una vista técnica del Negociado de Energía para atender exclusivamente este tema, LUMA planteó que, si no se aprueba el relevo, hay la posibilidad de que acuda al ente regulador a solicitar un aumento tarifario para asumir los costos relacionados con las eventuales reclamaciones de daños.

Sobre el particular, Rivera indicó hoy que el planteamiento de LUMA parte de la especulación y que, en todo caso, el consorcio podría asumir los costos mediante pólizas de seguro, en vez de pedir un alza tarifaria.

Pero, más allá de eso, Rivera hizo referencia a datos de la AEE, provistos por LUMA días después de la vista técnica, que dan cuenta de que, en los pasados 10 años, la corporación pública apenas pagó $998,220.34 por daños a terceros, a razón de $98,000 anuales. En ese período, las reclamaciones ascendieron a $4 millones.

“Una cosa es lo que se reclama y otra cosa, bien distinta, es lo que termina pagándose. No estamos exentos de que los daños (a terceros) ocurran, pero la probabilidad es bien baja y se ha demostrado a través de los años con los datos de la Autoridad”, enfatizó la directora ejecutiva.

Los funcionarios de la OIPC expresaron, igualmente, que, por ser el contrato de LUMA uno de adhesión, el Negociado de Energía debe hacer una “evaluación rigurosa” del relevo solicitado, en la que los intereses de los ciudadanos sean el foco, tal como el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha ordenado en casos de esta índole.

Ante ello, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, respondió: “Nuestra función es ver cómo uno encuentra ese balance”. El comisionado Ángel de la Cruz añadió: “El Negociado, en todo lo que hace, toma en consideración ese balance (entre los consumidores y lo solicitado)”.

Atención a métricas “ficticias”

Aunque esbozó –en varias ocasiones– su desacuerdo con el relevo tal como fue solicitado, Rivera dijo que “no cerramos la posibilidad a que ese lenguaje sea enmendado para proteger a los consumidores de las situaciones”. También, indicó que “no nos oponemos” a que se bonifique a LUMA, como parte de sus métricas de desempeño, si a través de los años se refleja una reducción en los daños a terceros.

“Pero hay que tener cuidado en cómo se evalúan esas métricas… que no sea de forma ficticia. Aun cuando el consumidor tenga un mecanismo, podría no ejercer su derecho porque entiende que no habría remedio o solución alguna al reclamarle a LUMA, y eso no se va a reflejar en las métricas”, advirtió.

En la vista de hoy, también depuso un ciudadano, identificado como Hipólito González, quien pidió al Negociado de Energía no aprobar el relevo pedido por LUMA.

“Si ahora apenas podemos reclamar los enseres, imagínense cómo sería si se concede un relevo tan amplio como este. LUMA debe hacerse responsable por los daños que ocasiona, ya sea manejando las líneas eléctricas, por falta de personal o negligencia. Esto no debería ser una carga para nosotros, los consumidores”, expuso González.

El Negociado de Energía aceptará comentarios por escrito hasta mañana, miércoles, tras lo cual tomará una decisión sobre la solicitud del consorcio.

Vista al son de piquete

Mientras se celebraba la vista pública, un grupo de ciudadanos piqueteó a las afueras del edificio del Negociado de Energía, en la avenida Muñoz Rivera en Hato Rey, exigiendo que se deniegue el relevo solicitado por LUMA.

Myrna Conty, portavoz de la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) y quien habló a nombre del grupo, denunció el “chantaje” del consorcio por anticipar que, si no le aprueban el relevo, solicitaría un aumento tarifario.

“Es una desfachatez. LUMA está poniendo al Negociado de Energía entre la espada y la pared, luego de haber dicho que iba a aumentar la tarifa de luz, al menos, en los primeros tres años del contrato. Por donde quiera que se mire, esto es un chantaje”, dijo Conty, quien vaticinó que, a partir del 1 de junio, incrementarán las interrupciones en el servicio eléctrico “porque LUMA no tiene los empleados capacitados”.

Agregó que la electricidad es un servicio esencial y que, como tal, LUMA no debería estar exenta de asumir su responsabilidad en caso de que no pueda proveerlo adecuadamente o cause daños al hacerlo.