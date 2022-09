Construir muros en varios segmentos del litoral, una combinación de muros con realimentación de playas con arena o dunas y no hacer nada son las acciones preliminares que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) presentó en la noche de hoy, miércoles, para prevenir el riesgo de erosión costera en Ocean Park, en San Juan.

Durante una concurrida reunión pública para dar información actualizada de su plan, celebrada en The Union Church of San Juan, representantes del USACE indicaron –en múltiples ocasiones– que no se trata de acciones finales, por lo que exhortaron a los asistentes a comentar las propuestas o proponer ideas nuevas.

También, señalaron que las acciones buscan reducir el riesgo de inundaciones por ciclones tropicales y el impacto de las olas en la comunidad.

“Cualquier foto, datos, evidencia que nos ayude a hacer una evaluación completa… que nos ayude a contar la historia completa de lo que está pasando en Ocean Park, será bien recibida”, dijo el jefe de la Subdivisión de Recursos Hídricos del Distrito de Jacksonville del USACE, Milán Mora.

“No hemos escogido ninguna acción todavía. Estamos aquí para dar una actualización y recibir sus comentarios. El objetivo es reducir daños en las propiedades, la infraestructura crítica y demás restructuras, como resultado de la erosión”, expresó, por su parte, Ashleigh Fountain, gerente del proyecto.

De acuerdo con Mora, las tres propuestas preliminares para Ocean Park surgieron del análisis “de más de 20 acciones consideradas” y que se dividen en estructurales (muros, revestimientos en piedra, etc.), no estructurales (relocalización, elevación, impermeabilización, etc.), y basadas en la naturaleza (rompeolas, playas y dunas, etc.).

“El Cuerpo de Ingenieros tiene que evaluar cada una de las acciones individualmente o una combinación de ellas. Los informes de daños de estructuras apuntan a que estos problemas aumentarán con la subida del nivel del mar (debido al cambio climático”, dijo el funcionario, tras explicar que el USACE “siempre considera” la opción de no acción en sus estudios.

En la reunión, que por momentos se volvió tensa, los presentes cuestionaron –a viva voz– si los representantes del USACE conocían las calles de Ocean Park y si habían recorrido la comunidad. En otro momento, hubo preguntas sobre la credibilidad de los funcionarios y la accesibilidad de los estudios, y también se esbozó la presunta intención de privatizar las playas.

Mora respondió que, en el pasado y hoy mismo, personal de la dependencia federal estuvo en Ocean Park. Recordó que este proyecto se remonta a 2018 y que, en noviembre de 2020, el USACE publicó un primer informe preliminar que fue discutido con la comunidad. Tras el insumo público, el estudio “se paró” para solicitar tiempo y fondos adicionales, ya que se requerían más análisis ambientales y técnicos.

Mora y Fountain defendieron los análisis ambientales, económicos y de ingeniería realizados por el USACE, los cuales estarán disponibles para revisión y escrutinio público en enero de 2023, dijeron. Aunque hoy hubo una sesión de preguntas y respuestas, las vistas públicas oficiales serán a principios del año próximo.

Durante la sesión de preguntas y respuestas –en la que el micrófono apenas se oía–, varios de los asistentes reclamaron “acciones inmediatas” para atender la erosión en Ocean Park. Su exigencia se basó en que, según el propio USACE, la ejecución de las acciones sobre la mesa culminaría, en el mejor escenario, en 2029.

Otros de los asistentes cuestionaron de dónde se extraería la arena para la realimentación de playas, y si se consideraron otras acciones basadas en naturaleza, como restauración y siembra de mangles y yerbas marinas.

La propuesta preliminar de la dependencia federal incluye sacar arena de Loíza, Vieques, Cabo Rojo, Rincón, Isabela y San Juan, entre otros puntos de la isla. Fountain reconoció, no obstante, que “estamos cortos” de depósitos, por lo que continúan los estudios para identificar nuevas fuentes de extracción.

Sobre las acciones basadas en la naturaleza, Mora insistió en que sí están contempladas en el plan preliminar, y reiteró su llamado a que la ciudadanía sugiera otras ideas. “Hago énfasis en que el plan no se ha terminado todavía”, expresó.

Los interesados pueden enviar sus comentarios a puertoricocoastalstudy@usace.army.mil.