El coliseo Mario Quijote Morales, en Guaynabo, se llenó hoy de música con la visita de Daniel Ruiz Alabanza, mejor conocido como Daniel El Travieso, un influencer puertorriqueño que se ha destacado por sus parodias de humor y canciones relacionadas a sus múltiples personajes.

Pero no se trataba de un concierto, si no del “Vacu Travieso Day”, actividad organizada por VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud que busca incentivar la vacunación pediátrica contra el COVID-19, específicamente a los menores de 5 a 18 años que aún no se han vacunado o no han completado el proceso.

Entre los pequeños que llegaron al lugar se encontraba Luis Santiago Rodríguez, de 12 años, quien acudió para, además de ponerse la dosis de refuerzo, conocer a Daniel el Travieso.

“No me dolió (las vacunas previas). Hay que vacunarse para que no le de (a uno) COVID y poder terminar con el COVID”, dijo el estudiante de séptimo grado.

“El mismo pidió vacunarse para protegerse del COVID”, comentó, por su parte, su madre, Michelle Torres.

Las hermanas Itzayana e Hiranys Ruiz Torruellas, de siete y cinco años, respectivamente, también acudieron al evento para que la más pequeña de las dos recibiera la segunda dosis de la vacuna.

“(Las personas) se pueden enfermar si no se vacunan”, dijo Hiranys, quien aseguró que tanto ella como su hermana son fanáticas de Daniel el Travieso, especialmente del personaje que recrea a una abuela.

La madre de las niñas, Tanairy Torruellas, de Vega Baja, comentó que al principio tuvo dudas sobre la vacunación contra este virus, pero finalmente se convenció a hacerlo por la seguridad de toda su familia.

“A la pequeña y a mí nos dio (COVID). Ella estuvo asintomática y yo tuve pocos síntomas. Ya yo tenía las dos dosis, pero ella no tenía ninguna”, contó al comentar que afortunadamente no se complicaron, a pesar de que ambas son asmáticas.

Naia Marina Pastor, de diez años, fue otra de las menores que se vacunó allí esta mañana, en su caso, la segunda dosis.

“Al principio tenía un poco de miedo por los “side effects”, pero después pensé que podía hacerlo y por la seguridad de tener un país mejor decidí vacunarme”, dijo la menor residente en Toa Baja.

La pequeña relató que durante el aislamiento por la pandemia extrañó a sus compañeros de clase. Además, comentó que también se contagió con el virus, aunque entonces ya tenía la primera dosis de la vacuna.

Su padre, Orlando Marina, comentó que al principio tuvo dudas por la vacuna y buscó información, pero finalmente se convenció de que “el riesgo era más por no ponérmela que por ponérmela” y se vacunó, incluso con el refuerzo.

Por su parte, Daniel El Travieso relató que accedió a participar en el evento de hoy para ayudar a incentivar la vacunación pediátrica.

“Traigo mi cara y corazón en esto. Los nenes para mí son bien importantes. La risa es importante y la salud también. Es (cuestión de) hacer la vacunación divertida, colorida y alegre”, dijo el joven que anunció que iniciará su gira de “La Caja de la Música” el próximo 9 de abril en el Coca Cola Music Hall.

Como parte del evento de hoy, los menores que acudan a vacunarse podrán tomarse una fotografía con él. Además, podrán hacerse un Vacu Travieso ID como recuerdo de la actividad.

Lilliam Rodríguez, presidenta de VOCES, advirtió que es importante que siga aumentando la vacunación pediátrica contra el COVID-19, no solo para reducir el riesgo de contagio, sino para viabilizar que los menores pueden asistir a sus escuelas. Además, señaló que durante el tiempo que los estudiantes estuvieron tomando clases vía remoto, muchos sufrieron rezagos en distintas áreas académicas, otros no pudieron recibir los únicos alimentos que ingieren en el día en sus escuelas y otros fueron blanco de distintos tipos de maltrato en sus hogares.

“Invito a los padres a reflexionar. Además del COVID tenemos otras 17 enfermedades que se previenen por vacunación”, dijo.

El doctor Gerardo Tosca, nuevo presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, advirtió que se estima que entre uno y tres por ciento de los menores que se contagian con este virus se pueden complicar. Por eso insistió en la importancia de la vacunación.

Según se informó, dentro de las próximas iniciativas de VOCES se encuentra “Refuerzo para mi pueblo”, evento mediante el cual harán alianzas con los distintos alcaldes del país para estar durante cinco días en cada pueblo, llevando la vacuna a personas necesitadas del producto. Además, se informó que familiares de personas encamadas o líderes comunitarios interesados en recibir la vacuna en distintas comunidades del país pueden llamar al 787-789-4008 para coordinar. Según se dio a conocer, aún quedan al menos 90,000 personas encamadas que necesitan ser vacunadas. Mientras tanto, el Vacu Travieso Day continuará hoy hasta las 6:00 p.m.