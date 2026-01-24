De los colores tendencia en 2026 a lo que pasó en las SanSe: las cinco noticias más leídas

Si no tuviste tiempo de leer todas las noticias o quieres repasar algún reportaje que llamó tu atención, te presentamos los cinco contenidos más leídos de la semana en El Nuevo Día.

La lista incluye desde los últimos avances en el caso del hombre de 91 años acusado por violación a la Ley 54-1989 de Prevención a la Violencia Doméstica, hasta lo ocurrido en las Fiestas de la Calle San Sebastián y los colores que marcarán tendencia en 2026.

A continuación, las cinco noticias más leídas de la semana:

1. Defensa de hombre de 91 años acusado por Ley 54 solicita que se le remueva la supervisión electrónica

El abogado de Pedro González De León, el hombre de 91 años que enfrentará juicio por supuestamente amenazar a su expareja de 79, solicitó al juez Vidal Vélez Díaz, del Tribunal de Arecibo, que permita remover el grillete al acusado, luego que sufriera un percance de salud en la pierna donde mantiene la supervisión electrónica.

“La preocupación principal nuestra, más allá de lo legal, es la situación de lo que es el bienestar de un adulto mayor que no se puede valer por sí mismo y que está sujeto a supervisión electrónica”, indicó el licenciado Pedro Berríos, representante legal del acusado.

El acusado Pedro González De León.

2. Más de una veintena de despidos en Baxter de Guayama

Cerca de una veintena de empleados de la farmacéutica Baxter en Guayama fueron despedidos el pasado jueves, 15 de enero, por supuestos “retos en el negocio”, incluyendo “el costo de correr la operación”.

Así se desprende de una misiva entregada a los afectados, luego de ser convocados, por separado, a la Oficina de Recursos Humanos, donde les notificaron formalmente la terminación de sus respectivos acuerdos laborales, con efectividad el 16 de febrero de 2026.

Baxter invierte $30 millones en sistemas de cogeneración energéticos para sus instalaciones en la isla Los sistemas de gas natural son para sus plantas en Aibonito, Jayuya y Guayama

Música, comparsas, artesanías y miles de personas llenaron las calles del Viejo San Juan durante cuatro días de pura celebración boricua.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento.

4. Revelan imágenes de las condiciones en que la Policía encontró a cinco menores en Canóvanas

La Policía reportó esta semana que encontró a cinco menores en condiciones infrahumanas al diligenciar una orden de allanamiento en el municipio de Canóvanas.

Según la Uniformada, el hallazgo se produjo al diligenciar una orden de allanamiento en una residencia en la calle 10 del barrio La Central.

El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, dijo que los menores tienen las edades entre dos meses y 10 años. Explicó que encontraron “poco aseo”, así como “la residencia en un deterioro violento en el área de la cocina y los cuartos”.

La Policía reportó que encontró a cinco menores en condiciones "infrahumanas" durante el allanamiento de una residencia, donde encontraron drogas y un arma de fuego.

Desde tonos vibrantes y llenos de energía hasta neutros suaves y elegantes, la paleta de colores del 2026 combina frescura, versatilidad y sofisticación para inspirar tus “looks” todo el año. ¡Toma nota!