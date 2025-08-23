Del caso Gabriela Nicole al accidente de La Burbu: las cinco noticias que marcaron la semana

En una semana marcada por la conmoción, la tragedia y la controversia, cinco noticias captaron la atención masiva del país y generaron gran interés en los pasados siete días entre los lectores de El Nuevo Día.

Desde el desgarrador caso del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en Aibonito, hasta el colapso parcial del muelle ubicado en la playa Crash Boat en Aguadilla.

A continuación, un repaso de las cinco noticias más leídas durante los últimos siete días:

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) aún trabaja en el examen de toxicología del cuerpo de Pratts Rosario, confirmó el miércoles la directora ejecutiva de la mencionada dependencia, María Conte Miller.

Tras participar de una vista pública senatorial en la que se evaluó su nominación para permanecer al mando del ICF, la funcionaria validó, además, que la agencia concluyó la autopsia de Pratts Rosario.

“(La autopsia) refleja que la joven falleció de heridas de armas blancas y fueron varias heridas”, apuntó Conte Miller, quien no reveló mayores detalles. “En su momento, las cosas se podrán decir”.

El Departamento de Justicia, junto a la Policía, anunció esta semana el arrestado de las dos imputadas por el asesinato de la menor: Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17.

Las imputadas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. La jueza Valerie Telles, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto y les fijó una fianza de $1 millón a cada una.

En la vista de determinación de causa (Regla 6), las imputadas fueron representadas por la licenciada Zulmarie Alverio Ramos, quien confirmó a El Nuevo Día que no continuará representando a las imputadas.

Así las cosas, Cabrera Rivera será representada por el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca, mientras que la la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (SALPR) asumirá la representación legal de la menor.

De momento, ambas imputadas se encuentran ingresadas en el complejo correccional de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta por el asesinato de la menor, ocurrido el 11 de agosto en Aibonito.

Colapsa parte del muelle de la playa Crash Boat en Aguadilla tras paso cercano del huracán Erin

El icónico muelle de la playa Crash Boat, en Aguadilla -una de las más concurridas del oeste— sufrió daños tras el paso cercano del huracán Erin por la isla: una parte de su estructura colapsó debido al fuerte oleaje.

En una llamada con El Nuevo Día, el alcalde Julio Roldán detalló que el daño fue considerable, pues se desprendió un pedazo de unos 10 pies de largo.

“Estamos muy tristes, representa mucho para los aguadillanos”, comentó el mandatario municipal, quien también explicó que cerró el acceso a la zona para evitar que los visitantes se expongan a caídas o peligros relacionados tanto con el colapso del muelle como con las pobres condiciones del tiempo.

La gobernadora Jenniffer González anunció el miércoles 19 nombramientos de integrantes a juntas de directores de corporaciones públicas y entes gubernamentales.

Entre las designaciones, González nombró a la exgobernadora Sila María Calderón como integrante de la junta de directores de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

La Fortaleza detalló, mediante comunicado de prensa, que estos nombramientos no requieren del consentimiento de la Asamblea Legislativa, por lo que las personas designadas pueden ejercer sus funciones inmediatamente.

La exgobernadora Sila M. Calderón. (Jorge A Ramirez Portela)

La animadora y locutora María Angelique Burgos, conocida popularmente como “La Burbu”, resultó lesionada en la mañana del viernes en un accidente de tránsito registrado en la avenida Jesús T. Piñero, frente al hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

Según la investigación preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque de carácter leve en el que estuvo involucrada la también empresaria.

