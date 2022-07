En los pasados meses, el Departamento de la Familia (DF) ha ordenado el cierre de dos hogares de ancianos luego de concluir que hubo maltrato o negligencia. Sin embargo, otorgó un trato distinto y extendió el tiempo para la clausura en el Hogar Las Águilas, donde la investigación estuvo relacionada con casos de muertes.

A esa institución de Ponce, se le notificó, el 18 de mayo, que tenía hasta el 18 de junio para hacer un “egreso” que les permitiera a las personas ubicarse en otros hogares. Sin embargo, ese término concluyó, el cierre no ocurrió y la agencia acudió al tribunal con una orden de interdicto, como se hace usualmente en estos casos. Esto, debido a que Familia negoció con los abogados del hogar mantenerlo abierto mientras se terminaba el proceso de apelación que habían iniciado, de acuerdo con lo que le explicó a El Nuevo Día uno de los representantes del hogar, Osvaldo Carlo Linares.

“Nosotros apelamos la determinación de no renovar la licencia, hace como un mes. Eso no paralizó el proceso y tuvimos que venir a oficinas centrales y pedir un remedio para mantener el statu quo hasta que se vea este proceso (de apelación). Mientras tanto, el Departamento de la Familia envía personal todos los días para que evalúen lo que está pasando”, confirmó Linares.

El abogado planteó que se debe mantener el hogar abierto mientras transcurre el proceso de apelación. Pero, en una audiencia pública de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado, el pasado jueves, funcionarios de la agencia aseguraron que, en sus años de servicio, nunca habían visto que se flexibilizara la aplicación de reglamentos y manuales de procedimiento para permitir la continuidad de la operación de un hogar en el que se han identificado prácticas de maltrato o negligencia.

En medio de las citaciones de la Comisión del Senado, sin embargo, hubo un cambio de orden en el DF para continuar con el cierre de la institución, aunque sin acudir al tribunal como es costumbre, porque el fin último es proteger la vida y seguridad de las personas que continúan en el lugar.

En una conferencia de prensa, el viernes, la secretaria del DF, Carmen A. González Magaz, dijo que el proceso continúa, a pesar de que la fecha de cierre venció hace un mes, para hacer “una transición ordenada y sensible”.

Trato diferente

Sin embargo, en el caso del Hogar Emanuel, de Humacao, ese tiempo no se concedió y el DF se mantuvo firme en que debían hacer un egreso de sus residentes en 30 días.

Mientras que en el hogar de Ponce la determinación de maltrato se relaciona con muertes de residentes, en el Hogar Emanuel, funcionarios del DF determinaron que hubo maltrato o negligencia porque se restringía físicamente a los ancianos de forma irregular. La ley exige que, para limitar el movimiento de una persona, hay que tener una orden médica y que esta puede estar vigente un máximo de 24 horas, luego de lo cual hay que contar con otra orden que justifique la limitación a la persona.

En el caso del Hogar Emanuel, la práctica era para permitir que personas postradas en cama pudieran permanecer sentadas sin riesgo de caerse, para lo cual utilizaban una sábana, según el abogado de la institución Ralphie Pérez Agosto.

“Las alegaciones que se hacen del Hogar Emanuel, que es víctima de los cambios que se hicieron a la ley 121 en el 2019, no se acercan a las alegaciones en Ponce (de muertes). Es común que en los hogares se les ponga una sábana a los residentes cuando están en las sillas reclinables”, dijo, al alegar que el uso de una sábana no restringía la libertad de los residentes.

Pérez Agosto y Waleska Delgado Sánchez, también abogada del Hogar Emanuel, argumentan que es necesario enmendar la Ley 121 (Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores) para definir lo que es restricción y evitar que pueda haber distintas interpretaciones.

Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, explicó que la Ley 121 aplica el concepto de restricción tal como se hace en los hospitales, en los que se exige una orden médica por un período máximo de 24 horas, y que eso no es operacional para los hogares de ancianos porque no tienen un acceso tan frecuente al médico, por lo que debía haber otras consideraciones. Explicó que se dan instancias en las que es necesario usar alguna estrategia de seguridad para personas que podrían caerse de una silla, y dijo que se deben buscar alternativas para que no se restrinja la libertad de las personas y que puedan soltarse cuando quieran.

Familiares se niegan

El caso del Hogar Emanuel comenzó con la querella de una persona que vino de Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19 y, cuando visitó a su familiar, lo encontró sentado en una silla aguantado con una sábana, dijo Pérez Agosto.

Relató que la investigación inició en noviembre de 2021 y que, el 16 de mayo de este año, les anticiparon que la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos (UMIA) recomendaría la cancelación de la licencia. El 2 de junio, en medio de un proceso de apelación que ellos iniciaron, se les notificó de la orden de cierre y que tenían 30 días para que los familiares reubicaran los residentes en otros hogares. El 28 de junio solicitaron una extensión de tiempo a la Oficina de Licenciamiento, pero “no se ha atendido”. El hogar continúa abierto con 46 residentes, porque los familiares se niegan a hacer un traslado. La fecha de cierre era el 2 de julio.

“Le pedimos a la Junta Apelativa que paralizara la cancelación de la licencia en lo que se resolvía nuestra apelación, que como todos sabemos es un proceso que puede tardar dos y tres años y nos dieron no ha lugar. Familia nos manifestó que no había la posibilidad de seguir operando porque había una decisión del Tribunal Apelativo”, que determinó recientemente que, si un hogar no tiene licencia, no puede seguir operando.

Los abogados también llevaron su petición a La Fortaleza, el pasado 12 de julio, cuando se reunieron con ayudantes de la Oficina del Gobernador y con la directora de la Oficina Legal de Familia, Carolina Guzmán, según Pérez Agosto.

En su caso, tampoco Familia ha solicitado un interdicto al tribunal. “Nosotros estamos solicitando que busquemos los mecanismos para que el hogar siga operando”, afirmó el letrado, para luego explicar que han solicitado un Plan de Acción Correctivo (PAC) para corregir situaciones y continuar operando, y no se lo han concedido.

Destacó que el Hogar Emanuel lleva operando 15 años y nunca había tenido un señalamiento del DF que ameritara medidas similares. Aseguró que por ese historial es que los familiares de los residentes se niegan a sacarlos de allí, han hecho manifestaciones públicas y se organizan para hacer otra esta semana.

Pérez Agosto criticó el proceder del oficial del DF que manejó el proceso, y aseguró que pidió los contactos de familiares para llamarlos y decirles que mudaran a los residentes, antes de que el hogar recibiera la orden de cierre.

Por su parte, Aponte dijo que eso es una práctica común y que el último caso que conoce es el del hogar Long Life, donde “empleados de la Familia llamaron a hogares para ayudar a reubicar. El funcionario que estuvo cerrando Long Life estuvo allí metido todos los días haciendo una transición responsable. En mi experiencia, los funcionarios de Familia están allí para que no haya ninguna irregularidad con el traslado y que todo se haga de una forma sencilla para ellos”.

Aponte agregó que “si hay un riesgo inminente para los residentes (como son los casos de muerte), en términos de la responsabilidad ministerial de los funcionarios, tienen que establecer un periodo (de cierre) para no exponer la seguridad de estas personas”.

Deben documentos

De otra parte, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, dijo que, en el caso del Hogar Emanuel, su oficina hizo una investigación en conjunto con Familia; mientras que están en vías de comenzar la pesquisa en el Hogar Las Águilas.

No obstante, para poder iniciar esa investigación necesitan documentos solicitados a Familia, pero que todavía no han recibido. “Tienen hasta el lunes (mañana) para entregar los documentos”, anticipó Sánchez, y agregó que también le deben documentos del hogar de Ponce.