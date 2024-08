Designan a José A. Frontera Agenjo como nuevo presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

“Conozco muy bien lo que implica la responsabilidad. Claro, no es lo mismo saberlo y colaborar con ella, que, de momento, sentir que te cae sobre los hombros. En ese sentido, uno reconoce lo que se ha hecho, lo que se ha aprendido y lo que queda por hacer. Es un gran sentido de responsabilidad, pero estoy confiado que tenemos una comunidad universitaria colaboradora, tenemos una comunidad universitaria activa y, sobre todo, contando con la ayuda de Dios, que sabemos que esa nunca falta” , expresó.

Frontera Agenjo fue uno de varios candidatos que se hicieron disponibles, a principios de este año, para presidir la PUCPR. La Conferencia Episcopal Puertorriqueña envió, en mayo, al Vaticano el nombre de uno de los tres candidatos que fueron evaluados y recomendados, primero, por el Senado Académico y, luego, por la Junta de Síndicos. En ese momento, no se divulgó que el recomendado había sido Frontera Agenjo.

“Para seguir todos esos proyectos hasta su conclusión, desde mi perspectiva, qué mejor que alguien que ha estado caminando con esos proyectos mientras se van desarrollando. También, he tenido la experiencia tanto en el ámbito académico, como decano de Derecho, y luego administrativa, en la parte de Finanzas, y puedo encaminar a la par ambos desarrollos de la universidad, tanto la parte académica, los programas de servicio a la comunidad, y todo el desarrollo de la parte financiera y de infraestructura”, indicó

Catalogó como un honor haber sido evaluado por comités y seleccionado, en ocasiones por sus pares, para todos los puestos administrativos que ha ocupado. La presidencia de la PUCPR no es la excepción.

El mayor reto: la reducción en la matrícula

No obstante, indicó que esto no es razón para confiarse, pues reconoció el reto que supone la reducción de los grupos poblacionales más jóvenes, tanto para la PUCPR como para todo el sector universitario del país. Una de sus prioridades, por lo tanto, será abrir espacios para los llamados estudiantes no tradicionales, que son aquellos fuera del perfil de alumnos recién graduados de escuela superior o menores de 25 años.