Desmienten al secretario del DRNA tras asegurar que Isla de Mona estaba abierta a visitantes

“La isla está cerrada. Están esperando que salga una orden administrativa, que aún no saben cuándo va a salir, anunciando cómo se va a manejar la situación en la isla y la fecha de apertura. No me supieron decir nada más”, consignó Moreno, tras reunirse con el secretario auxiliar de Conservación y Biodiversidad del DRNA, Farel Velázquez.