El Departamento de Educación informó este viernes –de forma preliminar– un 70% de asistencia de padres, madres y encargados a la búsqueda del Informe de Progreso Académico de los estudiantes, pero la agencia espera que ese número aumente a medida que más escuelas reporten sus datos.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, indicó el miércoles –en el inicio del segundo semestre escolar del año– que su meta era poder aumentar la asistencia a un 80%. El semestre pasado, se registró un 73% de participación de padres, según la funcionaria.

Al momento de esta publicación, Educación no precisó cuántas escuelas quedan por reportar sus números.

Por otro lado, la agencia registró una asistencia del 93% de los maestros y el 94% de los directores escolares.

Jorge Salcedo Gilbes, portavoz de prensa de Educación, afirmó que Raíces Vega se mostró positiva con la participación de los padres y está confiada en que podrá aumentar el porcentaje de asistencia el próximo 21 de marzo, cuando se realizará el segundo recogido de notas del semestre en las 856 escuelas públicas.

A través de su portavoz, la titular de Educación exhortó a los padres que no pudieron buscar las notas de sus hijos este viernes –en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.– a que acudan durante la próxima semana, pues no se enviarán por correo electrónico.

La agencia cree que la ausencia de padres al recogido de notas pudo deberse al fin de semana largo, así como al hecho de que a los empleados del sector privado no se les provee un período para hacer esta gestión, a diferencia de los empleados públicos, que tienen cuatro horas por semestre para buscar las notas.

Raíces Vega visitó cinco escuelas en las regiones de San Juan y Bayamón, no tan solo para ver cómo corría la entrega de notas, sino para conocer cómo va el proceso de reparación en estos planteles, algunos con problemas de columnas cortas, y otros en horario de “interlocking” mientras se completan las restauraciones.

Educación dio inicio al nuevo semestre escolar el miércoles, con 84 vacantes y una matrícula de 242,625 estudiantes.

Ese día, líderes magisteriales señalaron a este diario que el semestre comenzó con problemas denunciados con regularidad en el sistema público de enseñanza, como la deteriorada infraestructura de los planteles y el difícil reclutamiento de personal. Según Educación, el semestre comenzaría con 166 escuelas en labores de reparación de columnas cortas.