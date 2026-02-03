Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El 100% de los egresados en 2025 de la Escuela de Farmacia de la UPR pasó la reválida

La institución académica reconoce el logro de sus estudiantes, que la coloca en el primer lugar en aprobación de la prueba NAPLEX

3 de febrero de 2026 - 11:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En total, 40 estudiantes de Ciencias Médicas tomaron la reválida de farmacia el año pasado. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El 100% de los estudiantes de la clase graduada de 2025 de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pasó el examen de reválida en su primer intento, anunció este martes la institución académica.

Este logro coloca a la Escuela de Farmacia en el primer lugar, a nivel de Estados Unidos, para 2025, en la administración del Examen de Licencia de Farmacéutica de América del Norte (NAPLEX, en inglés). Comparte el puesto con otras tres universidades –University of Michigan, Husson University y Lebanese American University–, informó Ciencias Médicas, vía comunicado.

“Esto refleja la capacidad de nuestros estudiantes, la rigurosidad académica de nuestro programa de Doctorado en Farmacia, la calidad de nuestra facultad y la dedicación de nuestro personal de apoyo. Esto nos valida la importancia de continuar avanzando en nuestras gestiones para formar a los mejores farmacéuticos que atienden las necesidades de salud de nuestra población”, indicó la decana de la Escuela de Farmacia, Wanda Maldonado Dávila, en el parte de prensa.

En total, 40 estudiantes de Ciencias Médicas tomaron la reválida de farmacia el año pasado. El resultado promedio obtenido entre 142 escuelas acreditadas fue de 85.7%.

Wanda Maldonado Dávila, decana de la Escuela de Farmacia.
Wanda Maldonado Dávila, decana de la Escuela de Farmacia. (Nahira Montcourt)

La Escuela de Farmacia de la UPR ha tenido tasas de aprobación por encima del 90% durante la última década. En 2024, se colocó entre las primeras 50 instituciones en Estados Unidos dedicada a la enseñanza de esta rama de las ciencias, según la clasificación del medio digital U.S. News & World Report. En 2023, el 95.5% de los estudiantes de la institución puertorriqueña pasó la reválida en el primer intento.

La rectora de Ciencias Médicas, Myrna Quiñones Feliciano, y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, se unieron a las felicitaciones al estudiantado de Farmacia, así como al personal que ha trabajado en la formación de los nuevos profesionales.

“Esta tasa de aprobación reafirma la excelencia académica de la Universidad de Puerto Rico y la efectividad de un currículo riguroso, alineado con las competencias clínicas, científicas y éticas que exige la práctica farmacéutica contemporánea”, expresó Jordán Conde.

“Alcanzar un 100% de aprobación es un logro extraordinario que refleja la excelencia académica, el compromiso de nuestro estudiantado y la dedicación incansable de nuestra facultad. Este resultado reafirma nuestra misión de formar profesionales de la salud de alto calibre y comprometidos con el bienestar de nuestro país”, sostuvo, por su parte, Quiñones Feliciano.

Universidad de Puerto Rico UPR Recinto de Ciencias Médicas UPR en Ciencias Médicas
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
