El 100% de los egresados en 2025 de la Escuela de Farmacia de la UPR pasó la reválida

El 100% de los estudiantes de la clase graduada de 2025 de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pasó el examen de reválida en su primer intento, anunció este martes la institución académica.

Este logro coloca a la Escuela de Farmacia en el primer lugar, a nivel de Estados Unidos, para 2025, en la administración del Examen de Licencia de Farmacéutica de América del Norte (NAPLEX, en inglés). Comparte el puesto con otras tres universidades –University of Michigan, Husson University y Lebanese American University–, informó Ciencias Médicas, vía comunicado.

“Esto refleja la capacidad de nuestros estudiantes, la rigurosidad académica de nuestro programa de Doctorado en Farmacia, la calidad de nuestra facultad y la dedicación de nuestro personal de apoyo. Esto nos valida la importancia de continuar avanzando en nuestras gestiones para formar a los mejores farmacéuticos que atienden las necesidades de salud de nuestra población”, indicó la decana de la Escuela de Farmacia, Wanda Maldonado Dávila, en el parte de prensa.

PUBLICIDAD

En total, 40 estudiantes de Ciencias Médicas tomaron la reválida de farmacia el año pasado. El resultado promedio obtenido entre 142 escuelas acreditadas fue de 85.7%.

Wanda Maldonado Dávila, decana de la Escuela de Farmacia. (Nahira Montcourt)

La Escuela de Farmacia de la UPR ha tenido tasas de aprobación por encima del 90% durante la última década. En 2024, se colocó entre las primeras 50 instituciones en Estados Unidos dedicada a la enseñanza de esta rama de las ciencias, según la clasificación del medio digital U.S. News & World Report. En 2023, el 95.5% de los estudiantes de la institución puertorriqueña pasó la reválida en el primer intento.

La rectora de Ciencias Médicas, Myrna Quiñones Feliciano, y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, se unieron a las felicitaciones al estudiantado de Farmacia, así como al personal que ha trabajado en la formación de los nuevos profesionales.

“Esta tasa de aprobación reafirma la excelencia académica de la Universidad de Puerto Rico y la efectividad de un currículo riguroso, alineado con las competencias clínicas, científicas y éticas que exige la práctica farmacéutica contemporánea”, expresó Jordán Conde.