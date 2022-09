Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

En medio de las críticas de alcaldes por la respuesta de LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi indicó el martes que los memorandos de entendimientos (MOU) entre los municipios y el consorcio pueden ser enmendados para darles mayores facultades a los ayuntamientos.

Advirtió, sin embargo, que “no se debe sacar este asunto de proporción o de contexto”. “Estamos hablando de algunos alcaldes. Hay que recordar que tenemos 78 alcaldes y alcaldesas, para empezar por ahí. Segundo, el propio MOU dispone que se pueden añadir tareas y labores, siempre y cuando se coordine con LUMA, así que es cuestión de hacer esa gestión”, dijo el gobernador.

Pierluisi habló sobre este asunto durante una conferencia de prensa en la que ofreció un resumen de cómo van las labores de respuesta en el gobierno tras el paso del huracán Fiona.

Previo a esa conferencia, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, había denunciado que, pese a que había llegado a un acuerdo verbal para que brigadas municipales realizaran trabajos de reparación, la empresa LUMA Energy le envió un documento que no le autorizaba a realizar esos trabajos.

El alcalde dijo que el MOU enviado solo le permitía hacer “remoción de escombros, material vegetativo, manejar tránsito y espacio para almacenaje, y no nos garantizaban el pago”.

“Para eso, yo no necesito un MOU porque eso, y mucho más, nosotros históricamente lo hemos hecho. Segundo, que ya nosotros abrimos todos los caminos estatales y municipales, así que ya nosotros cumplimos con nuestra parte. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Ahora, compete a LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica cumplir con el de ellos”, apuntó el alcalde, después de estimar que la conexión total de su municipio a la red eléctrica debía estar para este viernes.

Recomendó a sus homólogos que sigan “abriendo caminos para que (LUMA) no tenga excusas para no llegar”. “Y aquel que tenga la capacidad y los recursos técnicos, y equipo en los lugares donde se haya ido un poste, si lo tienen disponible y cumple con los códigos, voy y los hinco. Yo no estoy tocando líneas”, apuntó Rivera Cruz.

El gobernador, entretanto, insistió en su llamado a los alcaldes a “velar por la seguridad”. Mientras, Daniel Hernández, director de Proyectos Renovables de LUMA Energy, se hizo eco de las expresiones de Pierluisi, y recalcó que los alcaldes debían firmar los MOU antes de hacer cualquier trabajo.

Pero el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, envió ayer una carta al presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, en respuesta a una misiva previa de este. En la carta, rechazó la interpretación de Stensby del Código Municipal y los MOU enviados porque pretendían “limitar el radio de acción de un municipio”.

Pierluisi se limitó a hacer un llamamiento a los alcaldes. “Lo que sí pido a todas y todos es que debemos remar en la misma dirección, de avanzar en la recuperación de Puerto Rico”, dijo.

De otra parte, cuestionado sobre la evaluación de daños tras Fiona, el gobernador dijo que ya comenzaron, aunque no ofreció un estimado preliminar.

El director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, precisó que las evaluaciones van en dos direcciones: estimar daños de trabajos de emergencia, como el recogido de escombros, y el de obra permanente.

El plan -dijo Laboy- es someterle esa información a FEMA para que “se pueda justificar que se enmiende la declaración de desastre mayor para incluir, además de trabajos de emergencias, asistencia individual y asistencia directa federal, todos los trabajos de reconstrucción permanente”.