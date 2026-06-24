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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Nuevo Día y Radio Isla unen fuerzas con robusta propuesta noticiosa para las mañanas

El periodista Benjamín Torres Gotay colaborará en el programa “Puestos pa’ la mañana” con Luis Herrero y Jonathan Lebrón Ayala

24 de junio de 2026 - 11:01 PM

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Los analistas Jonathan Lebrón Ayala y Luis Herrero en el programa “Puestos pa’ la mañana”. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El Nuevo Día y Radio Isla 1320 anunciaron este miércoles una alianza estratégica que busca ampliar el alcance de sus contenidos informativos y de opinión a través de las plataformas de ambos medios noticiosos puertorriqueños.

Como parte de la colaboración, el reconocido periodista y columnista de El Nuevo Día Benjamín Torres Gotay se integrará como colaborador invitado al programa radial “Puestos Pa’ la Mañana”, mientras que los analistas Luis Herrero y Jonathan Lebrón Ayala publicarán columnas de opinión en El Nuevo Día y Primera Hora.

La participación de Torres Gotay comenzará el 25 de junio y se llevará a cabo los jueves alternos a las 8:25 a.m. en el espacio matutino de Radio Isla 1320, conducido por Herrero y Lebrón Ayala de 8:00 a 10:00 de la mañana.

“Esta alianza con Radio Isla amplía significativamente el alcance de nuestro contenido y nos brinda la oportunidad de conectar con nuevas audiencias más allá de nuestras plataformas. Representa, además, un reconocimiento a la calidad y relevancia del trabajo periodístico que realizamos diariamente, siempre guiados por el rigor, la credibilidad y el compromiso con la cobertura responsable del quehacer noticioso del país”, expresó Yalixa Rivera Cruz, directora general y editora en jefe de GFR Media.

Rivera Cruz destacó que el acuerdo fortalece la presencia de las marcas periodísticas de la empresa y permite que el trabajo realizado diariamente por la redacción llegue a nuevas audiencias mediante otros formatos y espacios de análisis.

Por su parte, el gerente general de Radio Isla 1320, Armando Valdés, sostuvo que la incorporación de Torres Gotay enriquecerá la oferta informativa de la emisora.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a Benjamín Torres Gotay a ‘Puesto Pa’ la Mañana’. Creemos que su enfoque crítico y al punto, así como su capacidad para analizar los temas con profundidad, enriquecerán nuestra oferta matutina y proporcionarán a nuestros oyentes una nueva manera de comenzar el día bien informados”, expresó.

La alianza busca fortalecer el intercambio de contenidos entre medios y ampliar los espacios de discusión sobre temas de actualidad, política, economía y asuntos públicos, aprovechando el alcance combinado de las plataformas impresas, digitales y radiales.

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