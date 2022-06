El papa Francisco habló sobre la situación que vive la Iglesia Católica en Puerto Rico, particularmente, la diócesis de Arecibo, luego de la remoción del obispo Daniel Fernández Torres, en una audiencia en la que reconoció que “no ha terminado su conflicto” y que las presiones no ayudan a discernir.

La conversación privada donde reveló que le “viene a la mente” la diócesis del norte de Puerto Rico se dio en el marco de un encuentro con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. El encuentro sucedió el 19 de mayo, pero no fue hasta hoy que la revista La Civiltà Cattolica, de Italia, publicó el diálogo.

Durante el encuentro, le preguntaron al papa Francisco acerca del caso de la arquidiócesis de Colonia (Alemania), cuyo arzobispo presentó su carta de renuncia luego de que se cuestionó su manejo de los casos de abuso sexual.

El pontífice indicó que le había pedido la carta de dimisión al cardenal, Rainer Maria Woelki. “Lo hizo y me lo dio. Y escribió una carta de disculpas a la diócesis. Lo dejé en su puesto para ver qué pasaba, pero tengo su dimisión en la mano”, comentó.

El papa Francisco le había pedido también la renuncia a Fernández Torres en octubre de 2021, pero él se negó, a diferencia del cardenal alemán, quien continúa en el cargo en medio de la crisis que enfrenta esa diócesis.

Con ese contexto sobre remociones de obispos y conflictos, Francisco explicó: “Lo que pasa es que hay muchos grupos de presión, y bajo presión no se puede discernir”. Inmediatamente, agregó: “No creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos. Y la trato como a cualquier otra diócesis del mundo que tenga conflictos. Me viene a la mente una que aún no ha terminado su conflicto: Arecibo, en Puerto Rico. Es así desde hace años. Hay muchas diócesis así”.

“El hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien. El problema es cuando hay presión. Eso no ayuda”, indicó también.

Sus expresiones coinciden con la petición que ha hecho un grupo de simpatizantes del monseñor Fernández Torres para que se le restituya en su cargo. Además, este lunes en la tarde, el medio católico conservador ACI Prensa reseñó una supuesta comunicación de un grupo de asesores jurídicos del obispo emérito, entregada al papa Francisco “desde hace semanas” y que aun no cuenta con respuesta oficial de la Ciudad del Vaticano.

Según la reseña de prensa, en la comunicación se le plantea al papa Francisco que nunca se le explicaron en detalle los motivos de la relevación del cargo, a la vez que indirectamente se responsabiliza al arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, por la decisión de la Santa Sede.

ACI Prensa tuvo acceso al documento enviado por Fernández Torres -a los cuales, típicamente, la Iglesia Católica otorga el privilegio de confidencialidad- así como a una carta que se incluyó anejada. Se trata de una misiva enviada por González Nieves en septiembre de 2009, en la que le explicaba al entonces delegado apostólico, Jósef Wesolowski, su parecer en cuanto a que a Fernández Torres le hacía falta “madurar en su proceso de formación episcopal” previo a ser designado a la diócesis de Arecibo. El papa Benedicto XVI nombró a Fernández Torres obispo de Arecibo en septiembre de 2010.

Abunda sobre las divisiones en la Iglesia

Durante el encuentro con los directores de las revistas jesuitas, el papa Francisco también abundó sobre las divisiones que se han suscitado en la Iglesia Católica con un sector de la curia que no acepta las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Este concilio se celebró en 1965, con el objetivo de modernizar los estilos de gobernanza y pastoral. Introdujo, por ejemplo, las Conferencias Episcopales y promovió la toma de decisiones colegiales.

“El problema actual de la Iglesia es precisamente la no aceptación del Concilio”, puntualizó el pontífice quien reflexionó sobre el periodo post concilio donde algunos clérigos se consideraban “los verdaderos ortodoxos” y se oponían a quienes ejercían un espíritu más misionero.

“¿Por qué les cuento esta historia? Para que entiendan lo que fue el periodo post-conciliar. Y esto está sucediendo de nuevo, especialmente con los tradicionalistas”, puntualizó Francisco.

El Nuevo Día reseñó, en mayo, que en el transcurso de los últimos 12 años, Fernández Torres fue el único miembro de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña que objetó suscribir mensajes de ese organismo. El relevado obispo rechazó suscribir nueve de las 24 cartas y mensajes, es decir, una tercera parte.

Otro asunto de relevancia, reseñó este diario, es que, hace más de 20 años, el Vaticano –por voz entonces del papa Juan Pablo II– le había pedido al episcopado en Puerto Rico mantener un seminario en conjunto. Se escogió, eventualmente, Ponce. Cuando Fernández Torres tomó posesión del cargo, en octubre de 2010, retiró a sus seminaristas de Ponce, así como a los sacerdotes de su diócesis quienes servían de profesores. Abrió, en 2012, un seminario en Navarra, España, donde los jóvenes eran formados bajo la orden tradicionalista del Opus Dei.