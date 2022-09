PONCE.- Funcionarios municipales de Ponce confirmaron este viernes que la Casa Blanca trabaja la logística para la visita a Puerto Rico del presidente estadounidense, Joe Biden, quien podría aterrizar en la Ciudad Señorial tan pronto como el lunes 3 de octubre.

La llegada del mandatario sería a través del Aeropuerto Internacional Mercedita, según salió a relucir durante una reunión de comerciantes y residentes del casco histórico afectados por la falta del servicio de electricidad desde hace 12 días, tras el paso del huracán Fiona por el sur de la Isla.

El planteamiento sobre la visita de Biden fue levantado por el arquitecto Javier de Jesús, por lo que funcionarios del Gobierno Municipal aceptaron que “Casa Blanca está corriendo la logística para la visita del presidente”.

El pasado jueves, Biden afirmó que tenía planificado ir en los próximos días a Puerto Rico y al estado de Florida a observar los daños causados por los huracanes Fiona e Ian, respectivamente.

“Esa es mi intención”, indicó Biden al ser preguntado si también iría a la Isla después de mencionar primero que tiene previsto viajar a Florida a reunirse con las autoridades del estado.

Ponce fue el municipio que recibió la mayor cantidad de lluvia y los vientos más fuertes del huracán Fiona, que pasó al sur y suroeste de Puerto Rico el domingo 18 de septiembre.

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el viaje de Biden al país estaba planificado para el lunes. Pero, no hay aún un anuncio oficial. Según las fuentes, el viaje de Biden sería “en un avión más pequeño” que el 747 que normalmente es el Air Force One. Ese tipo de avión no aterriza en Ponce, dijo un experto.

Biden hizo sus comentarios el jueves en una sesión informativa en la oficina central de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sobre los daños causados por el huracán Ian en Florida, en la que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, y la administradora de FEMA, Deanne Criswell. La administradora Criswell estaba hoy en Florida.

“Quiero ser claro: para el pueblo de Puerto Rico, no nos hemos ido; Estoy comprometido con ustedes y con la recuperación de la isla. Estaremos a su lado durante el tiempo que sea necesario para hacer”, sostuvo Biden.