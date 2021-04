El secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, reconoció este martes que la agencia que dirige no cuenta con los mecanismos suficientes para obligar a los viajeros que residen y que no residen en Puerto Rico a pagar la multa administrativa de $300 que a partir de mañana recibirán si llegan a la isla sin presentar una prueba molecular negativa de COVID-19 y, transcurridas 48 horas de su llegada, no han acudido a un laboratorio para realizarse el examen.

“El sistema no es perfecto”, afirmó Mellado López ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que evalúa hoy en vista de confirmación su nominación como secretario de Salud, al tiempo que lanzó sobre la Legislatura parte de la responsabilidad de reforzar las medidas de fiscalización a los viajeros.

“En un momento dado vamos a necesitar legislación para reforzar a la oficina de investigaciones”, dijo Mellado López.

El funcionario indicó que existe un método para grabar la información de tarjeta de crédito de una persona, pero no quedó claro cómo el viajero se vería obligado a compartir esa información con Salud, de modo que exista la posibilidad de cobro.

“Hay unos mecanismos de poder grabar el crédito de la persona que no pague la multa, pero eso es en caso de una persona que no vive en Puerto Rico, dentro de las personas que viven en Puerto Rico sí hay un mecanismo con Hacienda y ellos nos están ayudando con esa parte técnica para poder ponerle garras”, indicó, en respuesta a preguntas de la senadora Gretchen Hau, vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos.

No quedó claro cuál es el estatus de esa colaboración con Hacienda, a un día de que la medida entre en vigor. “Estamos tratando de crear un disuasivo”, afirmó.

El funcionario dijo que los viajeros que incumplan con realizarse la prueba de COVID-19 en la isla y no paguen la multa, se exponen a ser arrestados y llevados a un tribunal, que podría imponer multas mayores por incumplimiento con la Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que impone las medidas ante el COVID-19.

Atentos al efecto de las variantes

Mellado López indicó, además, que la esperada “inmunidad de rebaño” contra el COVID-19, proyectada para alcanzarse este verano con la vacunación contra el coronavirus, está sujeta al desarrollo de variantes y el control de su circulación en la isla.

“Estamos optimistas que podremos llegar a la llamada ‘inmunidad de rebaño’ en la isla para el verano, sujeto al desarrollo de las variantes”, afirmó Mellado López.

“Tuvimos que tomar medidas severas en el aeropuerto, ya que por esta vía es que ingresan las variantes del coronavirus”, dijo el secretario designado, en referencia a la entrada en vigor la orden administrativa 499, que impone las multas de $300 a los viajeros.

En Puerto Rico actualmente se ha evidenciado la presencia de seis distintas variantes del SARS-CoV-2, la sepa del coronavirus que causa el COVID-19. Mellado López indicó hoy que el número de casos confirmados en la isla aumentó a 231, aunque no hubo detalles adicionales.