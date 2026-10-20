Empleados no docentes de la UPR lanzan ultimátum a Zayira Jordán Conde

La Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alertó este martes que activarán su voto de huelga si la administración universitaria no toma medidas para que entren en vigor su convenio colectivo, aprobado en 2024, y su Plan de Clasificación y Retribución.

La presidenta del gremio, Hilda Torres Guzmán, denunció que la administración de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se han repartido culpas, a la vez que han fallado en su responsabilidad de implementar los términos y condiciones de empleo de más de 3,000 trabajadores.

“Las autoridades llevan dos años y medio dilatando la puesta en vigor de un convenio que fue negociado, aprobado y firmado por las partes, y con ello están afectando a miles de trabajadores universitarios, cuyos beneficios económicos no alcanzan para asumir el costo de vida actual ni se atemperan a las enmiendas de leyes laborales”, argumentó Torres Guzmán.

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“Ya la matrícula de la Hermandad se cansó de todas las dilaciones y tropiezos. Este ultimátum es un paso previo a la puesta en vigor del voto de huelga (aprobado) por abrumadora mayoría en la asamblea del pasado 25 de septiembre”, agregó.

De inmediato, no fue posible obtener una reacción de la Administración Central de la UPR.

Torres Guzmán no precisó hasta cuándo tendría la administración universitaria para actuar.

“Esta junta de directores está considerando, día a día, cómo el patrono, cómo el gobierno, está respondiendo a nuestros reclamos. Así que, cuando la junta lo entienda, comenzamos”, manifestó el vicepresidente de la Heend, Jorge Rodríguez Echegaray.

Los trabajadores agrupados bajo la Heend ya realizaron, el 7 de octubre, manifestaciones en los 11 recintos para reclamar la implementación de su convenio.

A raíz de las manifestaciones, Jordán Conde informó que emitió una comunicación a la JSF, pues planteó que la aprobación del convenio colectivo está en manos del ente fiscal.

El director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, respondió, en una carta con fecha del 8 de octubre, que la UPR no había entregado información clave para avalar el convenio colectivo y el Plan de Retribución y Clasificación de los trabajadores.

“El 17 de agosto de 2026, la Junta de Supervisión solicitó a la UPR una lista actualizada de los empleados activos y la correspondiente certificación de disponibilidad de fondos para el Plan de Clasificación y Retribución, que aún no se han recibido”, expresó Mujica.

Empleados de la UPR exponen condiciones de los talleres de trabajo en el recinto de Río Piedras Filtraciones, hongo y otras situaciones exponen a más de 200 trabajadores de mantenimiento a riesgos para su salud y seguridad.

Torres Guzmán sostuvo que aún no han recibido más información sobre el estatus del convenio colectivo, a la vez que recordó que este vence en mayo de 2027 y, si las condiciones fueran otras, ya estarían negociando el nuevo convenio.

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Además, exigió la intervención de la gobernadora Jenniffer González, tras señalar que no recibieron respuesta a una carta cursada a la mandataria ni a una petición de reunión.

La presidenta de la Heend cuestionó las razones por las cuales otros gremios que representan a empleados universitarios -como el Sindicato de Trabajadores de la UPR o la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios- también han hecho reclamos similares sobre la falta de atención a sus convenios colectivos.

“Lo que tienen en contra de la Universidad de Puerto Rico es un discrimen y un abuso hacia los trabajadores y trabajadoras de nuestra Universidad”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a los estudiantes y los padres de los alumnos, ante lo que podría ser una huelga en el sistema universitario.

“Esto no es un capricho. Nosotros llevamos en nuestros hombros y en nuestras manos el trabajo que hacemos por sus hijos, porque cada vez que un estudiante vaya a una oficina, que haya un empleado allí atendiendo sus reclamaciones. Somos nosotros, los no docentes, los que llevamos esa fuerza, esa carga de la Universidad, junto con los profesores, junto con las otras organizaciones sindicales, pero nos siguen poniendo contra la pared”, expresó Torres Guzmán.