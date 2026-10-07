Manifestación en la UPR: empleados no docentes exigen que se cumpla con su convenio colectivo

Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) agrupados bajo la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) amanecieron este miércoles frente a de los 11 recintos portones en un reclamo para que la administración universitaria implemente el convenio colectivo que fue negociado y se finalice su Plan de Clasificación y Retribución.

Los integrantes de la Heend aprobaron, a finales de septiembre, un voto de huelga en asamblea.

“Tenemos voto de huelga aprobado y la Hermandad empieza a hacer acciones concertadas hoy”, estableció el expresidente de la Heend y delegado en el recinto de Ciencias Médicas, Carlos de León.

“Estamos en los estacionamientos hoy, los recintos no están cerrados. Hoy son los estacionamientos. Qué pase mañana depende de la presidenta (Zayira Jordán Conde)”, añadió el líder sindical.

La Heend detalló, en una comunicación escrita, que las acciones concertadas decretadas buscan que la administración universitaria implemente el convenio colectivo 2024-2027, que ya fue “negociado, ratificado y firmado”, y que se establezca el Plan de Clasificación y Retribución. Este último ya fue trabajado entre la administración de la UPR y la Heend, pero De León indicó que no reciben información clara sobre qué pasos faltan para que sea implementado.

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“No estamos en los portones por capricho. Estamos porque el diálogo no ha producido los resultados que nuestros trabajadores merecen y porque ya es hora de que la administración universitaria responda con hechos, no con más excusas ni promesas”, manifestó la Heend, por escrito, al recordar que han reclamado las mismas acciones de parte de la administración desde 2024.

“Nuestra presencia en los portones representa el reclamo legítimo de cientos de trabajadoras y trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento de nuestra Universidad. También constituye un llamado a toda la comunidad universitaria a reconocer que defender los derechos laborales, exigir salarios justos y reclamar el cumplimiento de los acuerdos negociados es defender la dignidad del trabajo y el futuro de la UPR”, añadió.

El liderato de la Heend se reunirá, en la tarde de este miércoles, con integrantes de la Junta de Gobierno de la UPR en busca de respuestas, confirmó De León.

De inmediato, la administración del recinto de Ciencias Médicas informó que no se ha decretado un receso administrativo ni académico, por lo cual las labores deben continuar.

“La administración continuará monitoreando la situación en coordinación con los organismos pertinentes, reafirmando su compromiso con el diálogo, la seguridad y la continuidad de la misión académica y de servicio del Recinto”, informó Ciencias Médicas, mediante un comunicado de prensa.

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