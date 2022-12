La demanda radicada por la Universidad Interamericana de Puerto Rico en contra de la empresa MAP Strategies por presunto incumplimiento de contrato y que, además, acusa al expresidente Manuel Fernós de negligencia crasa, es una “frívola” y que carece de fundamentos, señalaron los representantes legales de los demandados.

El abogado Pedro Ortiz Álvarez, quien representa a MAP Strategies, manifestó que la compañía sí ofreció los servicios para los cuales fue contratada en el 2021 y aseguró que cuentan con la evidencia para refutar los argumentos de la Interamericana.

“Esta es una empresa de jóvenes profesionales que se involucran con el tema de la pandemia, reclutan especialistas para trabajar en la pandemia. Trabajaron seis doctoras en Epidemiología, algunas de las cuales trabajaron en los CDC. Esa universidad fue inundada por epidemiólogas, un doctor en bioestadísticas, especialistas en salud de distintas áreas”, sostuvo el abogado.

El equipo que trabajó con el sistema de rastreo contó con el apoyo de la epidemióloga Melisa Marzán, actual principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, así como un equipo de bioestadísticas de la Universidad de Harvard, informó Fernós en declaraciones escritas.

De acuerdo con la demanda radicada el martes por la Universidad Interamericana, Fernós y el ex director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la Inter incurrieron en negligencia crasa al contratar a la compañía MAP Strategies, LLC para establecer un sistema de rastreo epidemiológico en la institución universitaria para manejar el COVID-19. La empresa, según el recurso legal, recibió pagos ascendentes a $1.4 millones por servicios no ofrecidos y bienes no entregados.

El abogado Harold Vicente, quien representa a Fernós, sostuvo que se trata de “una demanda deficiente” y que “no tiene sustancia”.

“¿Por qué no habían protestado antes, por qué no lo protestan en el tiempo en que se estaba dando el servicio? ¿Cuál es el daño? ¿Se logró el resultado que se quería con el servicio? ¿Cuáles son las estadísticas en términos de cuántas personas fueron contagiadas en la universidad? ¿Cuántas personas fueron salvadas de no tener COVID y que pudieron ir a trabajar o a estudiar? Esto es una pantalla, una demanda típicamente frívola”, manifestó Vicente.

La administración universitaria también señaló que el contrato inicial con MAP Strategies fue enmendado para dividirlo en 12 contratos, uno por cada unidad académica más la Oficina Central, como una forma de evadir las normativas de la institución pues así no se tendría que solicitar autorización de la Junta de Síndicos.

El abogado de la empresa calicó el señalamiento como un “disparate”, pues los contratos tenían que ser trabajados directamente con los recintos por disposiciones del gobierno federal, ya que se usaron fondos asignados a instituciones de educación superior para el manejo de la pandemia.

“Evidentemente no les ha dado tiempo para enterarse de cuál es el funcionamiento de las normas federales en este caso”, indicó Ortiz Álvarez. “Se negoció un contrato que se revisó muchas veces porque el contenido del trabajo fue variando, a petición de la propia universidad, hasta que eventualmente se culminó el proceso”, agregó.

En entrevista con El Nuevo Día el martes, Fernós señaló que los fondos federales usados para financiar los servicios, conocidos como HEERF por sus siglas en inglés, fueron asignados de forma individual a cada unidad académica, por lo cual las contrataciones se hacían directamente con los recintos.

Ortiz Álvarez detalló que MAP Strategies presentó una propuesta a la Universidad Interamericana luego de haber trabajado protocolos y sistemas de vigilancia para el COVID-19 en “supermercados, la industria de la banca, espectáculos y telecomunicaciones”. Mientras completaron el trabajo, nunca recibieron un señalamiento negativo de la institución educativa, sostuvo, por lo cual le sorprendió que la demanda surgió, presuntamente, de una investigación externa encomendada por la Interamericana.

“¿Qué clase de investigación se hizo cuando ni siquiera se llama a la empresa que supuestamente no hizo el trabajo?”, señaló Ortiz Álvarez. “El tono de la demanda, evidentemente, es que hay una disputa allá con el antiguo presidente y quieren usar cualquier instrumento en su contra”, añadió.

Vicente lamentó que el pleito judicial tendrá consecuencias económicas para la Universidad Interamericana, pues “van a tener que invertir buenos recursos, que tendrían que destinar a educación, gastando en abogados”.

Fernós, por su parte, insistió en que la demanda es parte de una persecución en su contra.

“En esta demanda anuncian que esta es la primera de muchas otras que radicarán. Nuevamente se evidencia su afán de destruir el legado de eficiencia y pulcritud gerencial y financiera que marcaron los 23 años de mi presidencia. Esto deja aún más al descubierto el patrón de atropellos, acoso y persecución del cual he sido víctima desde que hice unos señalamientos sobre el presidente de la Junta de Síndicos, el señor José Muñoz”, expresó el expresidente.