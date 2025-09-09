Cuando solo restan días para el inicio del nuevo año fiscal federal –el 1 de octubre–, el Programa de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) aún no ha recibido fondos para operar, pese a que la propuesta fue sometida, lo que mantiene en incertidumbre y preocupados a científicos y alcaldes de los municipios beneficiados en términos de cómo responderían ante una eventual emergencia.