¿En riesgo los municipios TsunamiReady? Crece la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para continuar el programa
Aunque Puerto Rico ya sometió la solicitud, la NOAA aún no decide cuánto dinero asignará para la iniciativa, a la que ya se le agotaron los recursos para este año fiscal federal, que vence el 30 de septiembre
9 de septiembre de 2025 - 11:10 PM