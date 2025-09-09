Opinión
9 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:¿En riesgo los municipios TsunamiReady? Crece la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos para continuar el programa

Aunque Puerto Rico ya sometió la solicitud, la NOAA aún no decide cuánto dinero asignará para la iniciativa, a la que ya se le agotaron los recursos para este año fiscal federal, que vence el 30 de septiembre

9 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El programa Tsunami Ready, del Servicio Nacional de Meteorología, ayuda a organizaciones y comunidades costeras a reducir el potencial de un desastre a causa de un tsunami, e incluye la instalación de rótulos en lugares clave. (GFR Media)
En Puerto Rico, actualmente, 46 municipios y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín están certificados como TsunamiReady. (Archivo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadora

Cuando solo restan días para el inicio del nuevo año fiscal federal –el 1 de octubre–, el Programa de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) aún no ha recibido fondos para operar, pese a que la propuesta fue sometida, lo que mantiene en incertidumbre y preocupados a científicos y alcaldes de los municipios beneficiados en términos de cómo responderían ante una eventual emergencia.

Tags
NMEADServicio Nacional de MeteorologíaTsunamiMunicipios de Puerto RicoNOAA
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
