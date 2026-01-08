Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entra en operaciones la finca solar Ciro One, primer proyecto renovable a gran escala en una década

La instalación producirá hasta 90 megavatios, a un promedio de 11.5 centavos por kilovatio hora

8 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva subestación permitirá la interconexión de la finca solar, con capacidad para aportar 90 megavatios. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La finca solar Ciro One, en Salinas, entró en operaciones con la capacidad de generar hasta 90 megavatios de energía fotovoltaica, luego de casi 15 años de renegociaciones contractuales y retrasos asociados a trámites de interconexión a la red eléctrica.

Se trata del primer proyecto de energía renovable a gran escala que se interconecta al sistema en alrededor de una década, luego de la integración de un puñado de fincas fotovoltaicas que se integraron en 2016.

En un comunicado de prensa, LUMA Energy anunció este jueves la culminación del proceso de interconexión de la finca solar, que incluyó la construcción de una nueva subestación que incorpora tecnologías de última generación, lo que agilizará la respuesta ante averías, mejorará la estabilidad de la red y fortalecerá la confiabilidad del servicio. Según el administrador de la red de transmisión y distribución, la producción de Ciro One –instalación que cuenta con 260,000 paneles solares– suplirá el consumo equivalente a 75,000 hogares.

“Este es solo el comienzo de una nueva etapa para nuestra red eléctrica: más inteligente, resiliente y preparada para el futuro. La integración de estas nuevas fuentes de energía renovable demuestra lo que podemos lograr cuando el sector público y privado trabajan unidos”, expresó, por escrito, Pedro Meléndez, vicepresidente de Programas de Capital y Transformación de la Red de LUMA, al destacar que la “diversificación” en las fuentes de generación dará paso a una operación más eficiente y sostenible del sistema.

Según el parte de prensa, la finca contará con sistemas de almacenamiento de energía en baterías e infraestructura capaz de resistir vientos de 175 millas por hora.

El tracto administrativo de Ciro One no estuvo exento de controversias, luego de ser uno de un grupo de alrededor de 60 proyectos renovables de gran escala aprobados durante la administración de Luis Fortuño, la mayoría de los cuales fueron cancelados años después por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En el caso de Ciro One –acordado originalmente en 2011–, fue objeto de múltiples de múltiples enmiendas contractuales que redundaron, a finales de 2024, en la aprobación, por parte de la JSF, de un precio promedio de venta de energía de 11.5 centavos por kilovatio hora, uno de los más competitivos entre los proyectos de generación renovable existentes.

Asimismo, el proyecto ha enfrentado oposición de grupos ambientales y comunitarios, que señalan a la finca como responsable de agravar los problemas de inundaciones en el sector El Coquí, de Salinas, incluyendo los eventos asociados al huracán Fiona, en 2022.

En 2023, este diario reseñó las críticas de residentes de la comunidad, a las que ejecutivos de Ciro One han respondido planteando que se han tomado medidas de mitigación tales como el desarrollo de charcas de retención.

Tags
Energía renovableEnergía solarSalinasLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
