1 / 9 | “Es una vida y es rehabilitable”: rechazan que la eutanasia fuera la respuesta para Pistacho. El perro Pistacho permanece en el Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan mientras cumple un periodo de cuarentena. - Pablo Martínez Rodríguez
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“Es una vida y es rehabilitable”: rechazan que la eutanasia fuera la respuesta para Pistacho
Aunque no juzga el criterio del secretario del DRNA, el director del centro de San Juan donde el perro pasó cuarentena y fue esterilizado explica que hay alternativas para atender a animales agresivos
16 de julio de 2026 - 6:50 PM