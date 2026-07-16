Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:“Es una vida y es rehabilitable”: rechazan que la eutanasia fuera la respuesta para Pistacho

Aunque no juzga el criterio del secretario del DRNA, el director del centro de San Juan donde el perro pasó cuarentena y fue esterilizado explica que hay alternativas para atender a animales agresivos

16 de julio de 2026 - 6:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perro Pistacho permanece en el Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan mientras cumple un periodo de cuarentena.El can mordió y le provocó varias heridas al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, quien lo adoptó luego que el perro llegó a su residencia.En la foto aparece Pistacho junto a Quiles Pérez.
1 / 9 | “Es una vida y es rehabilitable”: rechazan que la eutanasia fuera la respuesta para Pistacho. El perro Pistacho permanece en el Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de San Juan mientras cumple un periodo de cuarentena. - Pablo Martínez Rodríguez
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

Poco a poco, los ojos de Pistacho se avivaban mientras despertaba de la anestesia a la que fue sometido para ser esterilizado. Miraba a través de la reja, ansioso por salir de su jaula, casi como si supiera que le espera una nueva oportunidad de vida.

RELACIONADAS
Tags
DRNAAdopción de animalesWaldemar Quiles PérezSan JuanPerrosEutanasia
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: