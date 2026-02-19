Escuela en Arecibo que atiende niños de Educación Especial denuncia falta de pagos de Educación

Una escuela en Arecibo que atiende a estudiantes de Educación Especial anunció la suspensión de sus servicios académicos, a partir de este jueves, debido a falta de pagos por parte del Departamento de Educación.

En una comunicación escrita a la comunidad escolar, la administración de la Academia para Niños y su Desarrollo Integral (ANDI) informó que tiene facturas pendientes de pago correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, factura que recién entregaron.

“Con gran pesar, hemos tenido que tomar la determinación de cesar temporalmente los servicios educativos efectivo el jueves 19 de febrero. Esta decisión responde al incumplimiento por parte del Departamento de Educación ante nuestras múltiples gestiones, cadena de correos electrónicos (secretaria de Educación Especial, secretario de Educación), llamadas al Centro de Servicios y a la SAEE (Secretaría Asociada de Educación Especial) relacionadas con el procesamiento y pago de facturas correspondientes a los servicios educativos ofrecidos sin lograr resultados concretos”, lee la misiva.

Eso ha colocado a la institución académica “en una situación financiera sumamente difícil”, señala la carta.

Las llamadas telefónicas a la academia no fueron contestadas. Tampoco contestaron llamadas en un número telefónico que aparece en los documentos de incorporación disponibles en el registro del Departamento de Estado de la entidad Padres como Maestros, Inc, que también firma la carta.

No obstante, la secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa, indicó que, desde el miércoles, han estado en comunicación con la administración escolar y ya identificaron fondos para emitir pagos.

Figueroa señaló que las clases se retomarán el viernes.

“Nosotros recibimos la carta al mismo tiempo que los padres (el miércoles); no sabíamos que iban a suspender los servicios de un día para otro. Es una corporación que tiene contrato con nosotros de compra por servicios (proceso mediante el que Educación paga para que estudiantes de Educación Especial reciban servicios en escuelas privadas)”, señaló la secretaria asociada.

Tras tener conversaciones con la administración escolar, Figueroa indicó que se emitirán los pagos para cubrir tres de las facturas pendientes de la institución académica, que ascienden a $100,000, $96,000 y $98,000. En total, se identificaron unos $600,000 para cubrir la factura de enero que queda pendiente y el resto del año escolar, indicó.

La escuela atiende una matrícula de 19 estudiantes. Figueroa señaló que la ANDI comenzó a brindar servicios bajo contrato con el Departamento de Educación en agosto, por lo que indicó que desconoce la burocracia que acompaña la aprobación de facturas e inyección de fondos.

“Debería ya estar corriendo normal (las operaciones de la escuela) porque el dinero ya está separado. Lo más difícil es separar los fondos y ya lo están”, expresó.

Las dilaciones en el pago de facturas son una denuncia frecuente de proveedores de servicios de Educación Especial, que en ocasiones causan interrupciones en la atención a los alumnos. Figueroa reiteró que los problemas administrativos no deberían perjudicar a los niños.

“Queremos reiterar que esta situación es completamente ajena a nuestra voluntad y compromiso con ustedes y con nuestros estudiantes. Nuestra prioridad continúa siendo el bienestar, la estabilidad y la calidad de los servicios que ofrecemos”, indica el escrito de la academia.

El equipo administrativo de la escuela señaló que la falta de pago de Educación incumple tanto con el contrato que tienen vigente, como con la ley federal Educación para Individuos con Impedimentos (IDEA, en inglés).

“Como academia comprometida con la excelencia y la continuidad de los servicios educativos especializados que reciben sus hijos(as), hemos agotado todos los recursos administrativos y financieros disponibles para mantener nuestras operaciones. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento en los pagos, nos vemos obligados a esta medida temporera”, informaron.