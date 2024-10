Señalamiento federal

El primero de varios estallidos se registró a las 12:23 a.m., después de que uno de los tanques se desbordara durante el llenado desde una barcaza, derramando un estimado de 200,000 galones de gasolina.

Desde Bayamón y Cataño, los primeros bomberos llegaron apenas siete minutos después, pero no comenzaron sus labores hasta 45 minutos luego del incidente mientras esperaban a que llegara el jefe de incendios de Capeco. Ese fue el primero en la serie de tropiezos que enfrentaron los primeros respondedores, según fue señalado en el informe oficial del caso, preparado por la Junta federal de Seguridad Química (CSB, por sus siglas en inglés).

“Capeco no realizó una planificación previa con los servicios de emergencia locales, no estableció un mecanismo de ayuda mutua con otros instalaciones de materiales peligrosos ni capacitó adecuadamente al personal de la planta para hacer frente a un incendio en un tanque que afectara a varios tanques” , apuntó la CSB en el informe, emitido en el 2015.

“Los departamentos de bomberos locales no contaban con el adiestramiento ni los recursos suficientes para responder a incendios y explosiones industriales, lo que provocó retrasos en la lucha contra el fuego debido a la falta de espuma y de equipos” , agregó.

Asimismo, la CSB atribuyó la deficiencia de planificación y coordinación de Capeco a la falta de requisitos en las regulaciones federales, señalando que “los terminales de tanques como Capeco no se consideran instalaciones de alto riesgo según las normas vigentes” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

“Por lo tanto, no están obligadas a realizar un análisis de riesgos en el que se tenga en cuenta el potencial de una explosión de una nube de vapor y de incendios de múltiples tanques. Ni Capeco ni el departamento de bomberos tenían la cantidad necesaria de espuma ni el equipo adecuado para combatir y controlar eficazmente un incendio que afectara a varios tanques”, apuntó la CSB.

Aseguran que existe planificación

En declaraciones escritas, PUMA indicó que ha acogido voluntariamente todas las recomendaciones de seguridad de la CSB, aunque no detalló qué tipo de coordinación mantiene con las autoridades locales.

“Ellos llegaron a donde mí preocupados no solo por la operación que iban a tener, mostrando los planos, sino también presentando un proyecto ambicioso de gas propano”, contó Crespo.

“Fueron de dos a tres intercambios... No recuerdo si hubo un ejercicio full scale , pero por lo menos hubo un acercamiento de ellos”, agregó. “Hubo un ejercicio presentando escenarios y discutiendo las capacidades, equipo, personal, puntos de entrada, puntos de conexión al agua e infraestructura”.

Mientras, Correa señaló que “ellos (PUMA) han tenido varias reuniones. En algunas yo no he participado, pero sí me consta que (ha sido) a nivel de los municipios”.