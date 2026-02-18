Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exaltan el legado de Luis A. Ferré con exhibición de fotografías en La Fortaleza

La Familia Ferré Rangel formó parte de la inauguración en el Salón de los Gobernadores

18 de febrero de 2026 - 9:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ferré fue gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1972. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El legado del prócer puertorriqueño Luis A. Ferré fue exaltado con motivo de su natalacio en una exhibición que se inauguró el miércoles en el Salón de los Gobernadores de La Fortaleza.

Ferré fue gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1972.

En el evento estuvo presente la familia Ferré Rangel, entre ellos, los nietos del exgobernador: María Eugenia Ferré, Antonio L. Ferré, María L. Ferré y Loren Ferré.

“‘Legado en Exhibición’ se da como un esfuerzo entre el Museo de Arte de Ponce y la gobernadora [Jenniffer González] para exponer la colección de fotografías proporcionadas por el Archivo Histórico Luis A. Ferré, el cual celebra la vida y el legado visionario de Don Luis, así como su profunda conexión con el Museo, que fundó y que constituye, sin lugar a duda, su mayor contribución a la cultura puertorriqueña”, lee el comunicado.

En la actividad también participó el presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, los representantes José Aponte, Axel “Chino” Roque”, Elinette González, Ángel Morey y Omayra Martínez; el pianista Adlan Cruz, el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica Carlos Rubio, entre otros invitados.

La gobernadora Jenniffer González, al centro, junto a los nietos de Luis A. Ferré: Loren Ferré, María Eugenia Ferré, María Luisa Ferré y Antonio L. Ferré.
La gobernadora Jenniffer González, al centro, junto a los nietos de Luis A. Ferré: Loren Ferré, María Eugenia Ferré, María Luisa Ferré y Antonio L. Ferré. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
