Exaltan el legado de Luis A. Ferré con exhibición de fotografías en La Fortaleza

El legado del prócer puertorriqueño Luis A. Ferré fue exaltado con motivo de su natalacio en una exhibición que se inauguró el miércoles en el Salón de los Gobernadores de La Fortaleza.

Ferré fue gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1972.

En el evento estuvo presente la familia Ferré Rangel, entre ellos, los nietos del exgobernador: María Eugenia Ferré, Antonio L. Ferré, María L. Ferré y Loren Ferré.

“‘Legado en Exhibición’ se da como un esfuerzo entre el Museo de Arte de Ponce y la gobernadora [Jenniffer González] para exponer la colección de fotografías proporcionadas por el Archivo Histórico Luis A. Ferré, el cual celebra la vida y el legado visionario de Don Luis, así como su profunda conexión con el Museo, que fundó y que constituye, sin lugar a duda, su mayor contribución a la cultura puertorriqueña”, lee el comunicado.

En la actividad también participó el presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, los representantes José Aponte, Axel “Chino” Roque”, Elinette González, Ángel Morey y Omayra Martínez; el pianista Adlan Cruz, el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica Carlos Rubio, entre otros invitados.