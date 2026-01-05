Fallece el infectólogo Humberto Guiot, director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer

El director ejecutivo del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el infectólogo Humberto Guiot, falleció este lunes tras batallar contra el cáncer.

El presidente de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer, el doctor William Méndez Latalladi, señaló que Guiot se mantuvo trabajando incluso “desde la cama del hospital” en los últimos días.

“Él llevaba batallando varios años con el cáncer y perdió esa batalla”, expresó Méndez Latalladi, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Guiot fue diagnosticado en marzo de 2023 con cáncer de páncreas. En entrevista con este diario en 2024, el galeno relató que primero se pensó que era cáncer en el riñón, pero luego se confirmó que el tumor estaba en el páncreas, y que se trataba de adenocarcinoma de origen pancreático.

PUBLICIDAD

“No voy a decir que fue una partida antes de tiempo porque a pesar de sus 47 años, la huella que dejó es como si hubiera vivido 100”, escribió Méndez Latalladi en una publicación en redes sociales.

Guiot fue profesor y decano interino de la Escuela de Medicina del recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y presidió la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico.

Méndez Latalladi describió a su colega como “mucho más que un infectólogo”, al detallar el tiempo que dedicó a investigaciones sobre el cáncer anal y a estudiar la relación entre los virus y el cáncer.

“Fue extraordinaria... Aun batallando él como paciente, con su enfermedad, todas esas experiencias que él tuvo como paciente las ponía al servicio del Centro para que el Centro creciera, aprendiera y tuviera más sensibilidad, desde el punto de vista de él como paciente, como ellos se sienten, cómo había que atenderlos. Su enfermedad sirvió para que él fuera un mejor médico”, expresó Méndez Latalladi.

Guiot narró, en 2024, cómo una nueva investigación médica le salvó la vida, luego que la terapia convencional, según sus palabras, le fallara. “La respuesta ha sido dramática y total, pudo entrar en remisión”, indicó.

Su caso fue uno de cuatro que serán presentados en Washington D. C. por la Asociación Americana de Investigación del Cáncer al divulgar su informe de 2024 sobre la incidencia de esta enfermedad, la importancia de las investigaciones médicas para su prevención y tratamiento, y que el Congreso de Estados Unidos les asigne suficientes recursos.

PUBLICIDAD

Para la Navidad de 2023, la salud de Guiot se complicó a tal punto que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. “A pesar de haber recurrido a la cirugía y de haber tenido una buena respuesta al inicio, la malignidad había progresado e, incluso, se detectaba en órganos distantes… La prognosis era extremadamente pobre y la esperanza de vida era bien reducida”, explicó, en entrevista en septiembre de 2024.

El mes pasado, Guiot participó de la ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del Centro de Radioterapia del Centro Comprensivo de Cáncer, en la cual elogió los logros de la instalación médica.