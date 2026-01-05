Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el infectólogo Humberto Guiot, director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer

El galeno, quien fue decano interino de la Escuela de la Medicina de la UPR, fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2023

5 de enero de 2026 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En entrevista con este diario en 2024, el galeno relató que primero se pensó que era cáncer en el riñón, pero luego se confirmó que el tumor estaba en el páncreas, y que se trataba de adenocarcinoma de origen pancreático. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El director ejecutivo del Centro Compresivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el infectólogo Humberto Guiot, falleció este lunes tras batallar contra el cáncer.

RELACIONADAS

El presidente de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer, el doctor William Méndez Latalladi, señaló que Guiot se mantuvo trabajando incluso “desde la cama del hospital” en los últimos días.

“Él llevaba batallando varios años con el cáncer y perdió esa batalla”, expresó Méndez Latalladi, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Guiot fue diagnosticado en marzo de 2023 con cáncer de páncreas. En entrevista con este diario en 2024, el galeno relató que primero se pensó que era cáncer en el riñón, pero luego se confirmó que el tumor estaba en el páncreas, y que se trataba de adenocarcinoma de origen pancreático.

“No voy a decir que fue una partida antes de tiempo porque a pesar de sus 47 años, la huella que dejó es como si hubiera vivido 100”, escribió Méndez Latalladi en una publicación en redes sociales.

Guiot fue profesor y decano interino de la Escuela de Medicina del recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y presidió la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico.

Méndez Latalladi describió a su colega como “mucho más que un infectólogo”, al detallar el tiempo que dedicó a investigaciones sobre el cáncer anal y a estudiar la relación entre los virus y el cáncer.

“Fue extraordinaria... Aun batallando él como paciente, con su enfermedad, todas esas experiencias que él tuvo como paciente las ponía al servicio del Centro para que el Centro creciera, aprendiera y tuviera más sensibilidad, desde el punto de vista de él como paciente, como ellos se sienten, cómo había que atenderlos. Su enfermedad sirvió para que él fuera un mejor médico”, expresó Méndez Latalladi.

Guiot narró, en 2024, cómo una nueva investigación médica le salvó la vida, luego que la terapia convencional, según sus palabras, le fallara. “La respuesta ha sido dramática y total, pudo entrar en remisión”, indicó.

Su caso fue uno de cuatro que serán presentados en Washington D. C. por la Asociación Americana de Investigación del Cáncer al divulgar su informe de 2024 sobre la incidencia de esta enfermedad, la importancia de las investigaciones médicas para su prevención y tratamiento, y que el Congreso de Estados Unidos les asigne suficientes recursos.

Para la Navidad de 2023, la salud de Guiot se complicó a tal punto que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. “A pesar de haber recurrido a la cirugía y de haber tenido una buena respuesta al inicio, la malignidad había progresado e, incluso, se detectaba en órganos distantes… La prognosis era extremadamente pobre y la esperanza de vida era bien reducida”, explicó, en entrevista en septiembre de 2024.

El mes pasado, Guiot participó de la ceremonia para conmemorar el décimo aniversario del Centro de Radioterapia del Centro Comprensivo de Cáncer, en la cual elogió los logros de la instalación médica.

“El diagnóstico de cáncer antes era el diagnóstico mortal y, hoy en día, se ha reducido la mortalidad, hay una leve disminución en la mortalidad de los cánceres más comunes en Puerto Rico, gracias a metodologías diagnósticas, gracias a tratamientos especializados y, entre ellos, uno de los tratamientos especializados es la radioterapia”, señaló Guiot, en diciembre.

Tags
CáncerCentro Comprensivo de Cáncer de Puerto RicoEscuela de Medicina de la UPRUniversidad de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 5 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: